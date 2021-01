Día de la Educación 2021: Las consecuencias del coronavirus en la educación en España

La llegada del coronavirus a España motivó el cierre de los centros educativos y la readaptación de las clases al formato online. La nueva normalidad impactó directamente en el sistema de enseñanza e incrementó la brecha educativa. Los más perjudicados resultaron ser los estudiantes en situación de vulnerabilidad o con recursos limitados.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre 'Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares' confirma que cerca de un 8% de los hogares españoles continúan sin acceso a la red. No tener ordenador, o cualquier otro dispositivo que permita la conexión, sumado al hecho de no contar con acceso a internet ha impedido que los alumnos más desfavorecidos puedan seguir las clases de forma telemática.

Día de la Educación, ¿por qué se celebra el 24 de enero?

El 3 de diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió el 24 de enero como Día Internacional de la Educación para reivindicar el papel de la educación a favor de la paz y del desarrollo. El Día de la Educación pretende concienciar sobre la importancia de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la actualidad, y según datos de la UNESCO, aproximadamente 262 millones de niños y jóvenes continúan sin estar escolarizados y más de 600 millones de menores y adolescentes no saben leer.

Los efectos del coronavirus en la educación

La organización humanitaria 'Save the Children' advierte en su estudio 'Covid-19: cerrar la brecha' que la no presencialidad, el confinamiento y las medidas restrictivas para intentar contener la epidemia del coronavirus han "evidenciado y profundizado las brechas y diferencias que ya existían entre alumnos de distintos orígenes socioeconómicos". El mundo online se ha convertido en la alternativa de la educación presencial, sin embargo, no todos han podido habituarse a la nueva realidad.