Detienen a un hombre por ofrecer dinero al hijo menor de unos amigos a cambio de sexo

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 30 años que utilizó una conocida red social para contactar con un menor de edad y ofrecerle dinero a cambio de algún tipo de favor sexual. El detenido era amigo de los padres del chico.

En un comunicado, la comisaría provincial ha explicado que la operación se ha llevado a cabo por agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

La víctima, actualmente mayor de edad, se presentó en dependencias policiales para denunciar un delito contra su indemnidad sexual que se cometió cuando todavía era menor. El joven contó cómo un sujeto, a través de la red social, le ofrecía dinero a cambio de practicar cierto tipo de favores sexuales.

El autor de los hechos utilizaba una red social para acceder a la víctima ocultando su identidad y ganarse así su confianza. Bajo un perfil de un varón mucho más joven, trataba de acceder a la víctima para lograr convencerlo para mantener relaciones de carácter sexual. La víctima tenía en esos momentos 16 años. Una vez el menor conoció la verdadera identidad del agresor comenzaron las presiones por parte del autor para mantener relaciones sexuales llegando a ofrecerle dinero para que accediera.

Además, el chico ha denunciado que ya había sufrido abusos sexuales por parte del mismo individuo cuando tenía 14 años. El menor conocía al arrestado, era amigo de sus padres y, en ocasiones, años atrás había quedado encargado de su cuidado.

Ante la gravedad de la situación los agentes detuvieron al agresor y practicaron dos registros domiciliarios y otro en la empresa que regentaba el detenido, en donde intervinieron una gran cantidad de material informático, que fue trasladado a la Comisaría para someterlo a peritaje y así poder localizar más posibles víctimas. Al arrestado, se la investiga por la comisión de un delito de abuso sexual y corrupción de menores y fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.

Prevención

Desde la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Alicante se imparten en la mayoría de Centros escolares de Alicante charlas a menores para prevenir y concienciar sobre el uso responsable de redes sociales para evitar que sean víctimas de los delitos que se comenten a través de Internet.

La base es fomentar la confianza entre padres y menores para que estos hechos se denuncien; igualmente dialogar de forma natural con los menores sobre los peligros de las redes sociales, donde se pueden confundir, al "chatear" con supuestos amigos que no resulten tales, prestando especial atención a los contenidos o peticiones sexuales Aconsejan a los menores que avisen inmediatamente a los adultos si se aprecian contenidos que puedas considerar peligrosos o, simplemente, si los ven raros.

Además, recomiendan no dar datos personales si no se está seguro del destinatario o si se considera que no son necesarios; no enviar fotos propias o de la familia ni cualquier información sobre ellos, sin autorización de los padres; no entrar en páginas de contenidos no aptos para menores o no acceder a zonas que solicitan dinero, números de tarjetas de crédito, inversiones.