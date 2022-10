Detenidos unos padres en Málaga tras ingresar su bebé en la UCI con mordiscos y quemaduras

Estupefacción en Málaga después de que una niña recién nacida, de tan solo un mes, haya tenido que ingresar en la UCI por graves quemaduras y mordiscos. Las quemaduras parecen ser originarias del agua de la bañera, donde os padres habrían metido a la menor, y las mordeduras son de origen desconocido. Los padres aseguran que se las hizo la hermana mayor, que tiene dos años, algo que la madre achacó a "celos" de dicha hermana.

No obstante, los agentes creen que, ante la posibilidad de que se haya producido maltrato hacia las hijas, era una mejor idea arrestar provisionalmente a los padres. La versión de la madre sobre los presuntos mordiscos de la hermana mayor a la pequeña podría ser cierta, según las autoridades, que ven esta posibilidad como cierta, dado que muchos niños tienden a cometer este tipo de actos cuando tienen semejante edad y muy especialmente siendo tan pequeños.

Se busca ahora a la hermana mayor, de tan solo dos años de edad, y de quien no se tienen noticias desde la detención de sus padres. Por ahora, la Policía prefiere evitar hacer declaraciones, al menos hasta que concluyan las primeras investigaciones y se pueda dar con la hermana mayor, cuyo paradero es actualmente un misterio. Los agentes están anonadados, pues no pueden comprender cómo es posible que la hermana mayor haya desaparecido y no haya ni rastro de ella.

Los padres, a juicio

Mientras la niña pequeña permanece en el hospital ingresada por las quemaduras y los mordiscos que presentaba en su cuerpo, los padres serán puestos a disposición judicial este mismo martes, aunque todavía no se sabe cuáles serán los cargos que se les impute. Si la hermana mayor sigue sin ser encontrada, podrían llegar a ser acusados de una desaparición forzosa, al menos hasta que se encuentre a la niña y se compruebe que está sana y salva.

Toda Málaga permanece a los avances de este inquietante caso, que, lejos de finalizar, ha comenzado de una forma bastante convulsa e inesperada. Ahora, solo queda esperar y saber cuál será el desenlace de esta historia.