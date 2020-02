El detenido por asesinar a su pareja en Moraira confiesa que la mató en la inmobiliaria que regenta

El detenido por asesinar a su pareja en Moraira ha estado presente en el registro que la Guardia Civil está llevando a cabo en una inmobiliaria de su propiedad. Según la confesión de este hombre, un holandés de 59, sería en la inmobiliaria donde habría asesinado a su mujer, Alina, de 36 años, con un cuchillo. Después arrojó el cadáver de la mujer, de nacionalidad rumana, a un contenedor soterrado de la calle Móstoles de la localidad alicantina. Allí lo encontraron los operarios de limpieza el lunes pasado a las 8 de la mañana.

En un vehículo camuflado el detenido ha llegado esposado y con el rostro oculto bajo una chaqueta a la inmobiliaria de la que es propietario para que el registro se desarrolle en su presencia. Le han custodiado agentes de la Guardia Civil, que en estos momentos revisan el interior delante del arrestado, justo cuando se cumplen 24 horas desde que se entregara y confesara haber degollado a su pareja.

La policía judicial, entre ellos varios agentes de la brigada científica ataviados con monos blancos, ha introducido en el local diverso material, incluidos focos, para recabar datos para la investigación de este último caso de Violencia de Género.

La mujer no quiso ratificar la denuncia por malos tratos

La mujer asesinada, de nacionalidad rumana, estuvo dentro del sistema de protección VioGén para mujeres que sufren violencia de género, pero había salido ya de ese sistema cuando se produjeron los hechos. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en julio del pasado año se abrieron unas diligencias urgentes contra el hombre por un delito de maltrato cometido presuntamente contra su pareja tras el aviso dado por un vecino.

La víctima no quiso entonces interponer denuncia contra su compañero e hizo uso de su derecho a no declarar. La magistrada adoptó una orden de protección a favor de la mujer que incluía como medidas cautelares la prohibición de que el investigado se comunicara por cualquier medio o se acercara a menos de 300 metros de ella.

El caso lo llevó un juzgado de Benidorm y se celebró juicio oral el 19 de septiembre de 2019. En la vista, la víctima volvió a acogerse a su derecho a no declarar contra el acusado, que fue absuelto de un delito de malos tratos por falta de pruebas. Según la sentencia, fechada el 11 de octubre de 2019, "no quedó acreditado que el hombre hubiera golpeado a su pareja en la cara durante una discusión", pues únicamente existían testigos de referencia, no directos, y su valor probatorio es limitado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El juzgado también tuvo en consideración la declaración de otro testigo, un amigo del acusado que manifestó que éste había dormido en su casa la noche de los hechos

La sentencia absolutoria no fue recurrida y por consiguiente quedaron sin efecto las medidas cautelares adoptadas contra el acusado.