Se desata la guerra de los ‘Tuk Tuk’ en España: "No me siento cómoda estando en un trabajo en el que me siento ilegal"

Comprar un 'Tuk Tuk' en España cuesta de media 23.100 euros. Son vehículos que no superan los 40 kilómetros por hora, tienen que estar matriculados, disponer de un seguro, un permiso de conducir, que valdría con el de moto, y no necesitan licencia especial para conducirlos.

Esto ha convertido a las grandes ciudades del mundo en una selva de 'tuk tuks'. En países como Egipto, se calcula que existen cuatro millones de estos vehículos. Y en lugares como Tailandia los 'tuk tuks' son los vehículos tradicionales con el que los turistas se mueven de un sitio a otro.

"No podemos estar estacionados. Nos multan con 200€."

En Antena 3 Noticias, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior, hemos localizado 'tuk tuks' estacionados en la carretera, algo completamente prohibido. Uno de estos conductores explica a nuestros cámaras que "tenemos una tensión con la Policía, que alucinas. No podemos estar estacionados. Nos multan con 200€".

El continuo vaivén de estos vehículos molesta a vecinos y taxistas. Opinan que no existe ningún tipo de regulación. Bárbara Arango es vecina del centro de Madrid y tiene clara su opinión: "estamos cansados. Es una situación sin ninguna regulación", explica. Los 'tuk tuk' están pensados para realizar rutas turísticas. Es decir, con un inicio y final de trayecto en el mismo punto, pero Arango ha notado que sus servicios son un tanto distintos: "Yo creo que hacen un servicio de taxi, porque salen lo que es la ruta turística", cuenta.

Uno de los conductores nos confirma este servicio: "Hacemos ambas cosas, rutas turísticas y servicios de taxi. Le llamamos trance", explica sin mostrar su rostro por las posibles consecuencias de sus actos.

Para los taxistas como Rafael Ruano esta situación es insostenible. En su trayecto en taxi, puede ver decenas de estos vehículos de un lado para otro. "Están captando clientes ilegalmente. Aquí no pueden estar, tiene que ser una ruta pre contratada. Estamos hartos de verlo", cuenta indignado. Además, Ruano ha sido testigo, en numerosas ocasiones de los servicios prestados por los 'tuk tuks': "Yo he llegado a Atocha y delante de mí, había un 'tuk tuk' descargando a una familia con cuatro maletas”.

"Yo no me siento cómoda estando en un trabajo en el que me siento ilegal"

Dentro del sector de los 'tuk tuk', conductoras como Gisela Llavoré, son conscientes y piden soluciones. "Nosotros hemos intentado hablar con la persona que vende los 'tuk tuks', para decirle: "Oye, para un poco'. Yo no me siento cómoda estando en un trabajo en el que me siento ilegal, porque tengo que estar pendiente de la Policía que me está persiguiendo por una cosa o por la otra".

Desde el Ayuntamiento de Madrid comunican que existe un vacío normativo tanto estatal como autonómico. Además, especifican que son vehículos sin licencia del Ayuntamiento porque "ni siquiera sus características están calificadas como vehículo de transporte de personas".

En nuestro país, hay varios antecedentes. En Toledo, en 2015, el Ayuntamiento prohibió los 'Tuk Tuks' tras varias denuncias presentadas por la Asociación toledana del Taxi, ya que lo consideraban una competencia desleal. Y a principios de año, el Parlament de Cataluña, modificó la Ley del Taxi prohibiendo expresamente el transporte de los tuk tuk como un servicio de taxi. A pesar de ello, los vecinos y taxistas se enfrentan diariamente a estos vehículos.