'Desaparecen' los Reyes Magos de Vigo: "El Rey Baltasar no cumple con las características"

"Se habrán ido a su país". Ese fue el comentario de una niña pequeña al ver que los Reyes Magos habían desaparecido de Vigo. Otros vecinos también buscaban las tres figuras y se sorprendían al no encontrarlas, ya que hace poco más de 24 horas que se estrenó el alumbrado y decoración navideña de la ciudad olívica. La razón: sus Majestades de Oriente "no cumplen con el contrato", así lo especificaba Ángel Rivas, concejal de Festas Especiais del ayuntamiento.

Los Reyes Magos eran tres figuras de raza blanca y ojos azules. Para los vigueses faltaba un Baltasar. "Me parece bien que los quiten", comentaban unos padres, otros veían que no se estaba cumpliendo "la tradición, Baltasar es negro".

Desde el municipio aseguraban que mandaron la retirada de sus majestades porque detectaron "que Baltasar no cumple con las características que debe". En la céntrica calle de Policarpo Sanz, por ahora, no hay Reyes Magos: "hay un contrato que contemplaba un set que eran los reyes", como uno no de ellos no era acorde a lo estipulado, "se ha dado la instrucción de retirarlos", indica Ángel Rivas.

Los Reyes Magos volverán a su sitio original

A pesar de esta falta que tanto jóvenes como adultos echan de menos, desde el Ayuntamiento ya se han puesto manos a la obra para que las tres figuras vuelvan a su sitio original "a la mayor brevedad posible".

El municipio espera que llegue "un Baltasar que cumpla las características al 100%", y así devolverles la ilusión a pequeños y mayores, que hoy querían fotografiarse con Melchor, Gaspar y Baltasar..., y que no han podido hacerlo, a pesar de ello, la ciudad de las luces les asegura que sus Majestades de Oriente estarán en Vigo antes del cinco de enero.