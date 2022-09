¿Cuándo empieza el frío en España? Esta es la fecha en la que bajará la temperatura drásticamente

El mes de septiembre ha comenzado con la llegada a España de una borrasca procedente de Groenlandia. Este fenómeno ha provocado precipitaciones destacadas en el norte de la península, además de rachas de viento y un esperado descenso de las temperaturas, aunque será un mes más cálido respecto a años anteriores.

Tal y como adelantaba la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante los primeros diez días del noveno mes del año se prevén "más lluvias de lo habitual" en zonas del norte peninsular, pero no existe una tendencia clara para los días siguientes.

¿Será un otoño caluroso?

Las estimaciones que hay por ahora indican que el otoño traerá consigo unas primeras semanas calurosas, donde no se bajará de los 25º C, y que el verdadero frío, inferior a los 15º C, no llegará hasta octubre o noviembre. Todo apunta a que otoño será muy seco, con frío, pero con menos lluvias de las habituales que siempre ha habido en esta estación del año, algo achacado al cambio climático.

Ascenso progresivo de temperaturas

Desde la AEMET, anticipan un ascenso progresivo de las temperaturas a medida que desaparezcan los efectos de la borrasca. No obstante, la llegada de esta bolsa de aire fresco procedente de Groenlandia, que entrará por el norte de la península desde el Atlántico, está provocando una caída de los termómetros. "Comenzará fresco en el oeste y zona centro, aunque conforme avance el mes el ambiente será más cálido de lo normal allí", apuntan desde la agencia meteorológica. "Mes más cálido de lo habitual en el Mediterráneo y Baleares; en general, algo más fresco de lo normal en Canarias", añaden.

Con todo, la AEMET advierte de que estas predicciones "están sujetas a una mayor incertidumbre cuanto más avanzamos en el plazo. Y en meses como septiembre, que pueden ser muy cambiantes, hay que tomarlas con cautela".

Tormentas, granizo y viento

La llegada de la borrasca polar también se traducirá en tormentas destacadas en varios puntos del país, aunque también lloverá menos de lo normal en otras zonas. Por un lado, en puntos del tercio norte y noroeste sí que se prevén fuertes precipitaciones, mientras que, por otro lado, se espera lo contrario en el resto del país.