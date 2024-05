La conductora de una guagua socorre a un perro perdido y lo sube en el vehículo de transporte público

Hacía su ruta en la línea 056, cuando se encontró en medio de la carretera a una perra caminado por la calle, extraviada y algo asustada. La conductora de Titsa, la empresa de transporte público de Tenerife, no dudó en parar el vehículo y socorrer al animal.

Eran las 15:00 horas de la tarde en la zona de Llano del Moro, en el municipio de El Rosario. La chófer no se lo pensó dos veces y decidió meter a la perra dentro de la guagua, como si fuera un pasajero más, hasta llegar a la estación. Cuando llegaron allí, llamaron a la policía local que se hizo cargo de la recogida del animal.

No hubo ninguna protesta por parte de los pasajeros que iban en ese momento en el bus, así que todos se tomaron este gesto de la conductora como una lección ejemplar, porque con su acción evitó que el animal fuera víctima de un posible atropello.

El momento en el que la perra va en la guagua ha sido captado en vídeo y compartido en las redes sociales de Cristo Gil, coordinador provincial del partido animalista PACMA. En las imágenes se ve cómo la perra camina alegremente por el pasillo de la guagua y muestra su cariño a cada uno de los pasajeros que van sentados.

El propio Cristo Gil comenta: "No sé si ha pasado más veces, pero yo es la primera vez que lo veo y me alegro. Es por eso que me ofrezco a hablar con la empresa y crear un protocolo para situaciones como esta y, por qué no, avanzar con el transporte de animales dentro de las mismas guaguas".

Gil prosigue en su comentario, "espero que la perrita ya esté con su familia, si no es el caso, me gustaría saberlo para difundir su imagen y buscarle un hogar". Termina agradeciendo el gesto de la conductora y haciendo también una llamada a la compañía de transporte Titsa: "Cuiden a esa trabajadora".

