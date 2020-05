Comienza la preinscripción para el próximo curso sin saber cómo será la enseñanza por el coronavirus

La preinscripción escolar en Cataluña para las enseñanzas de primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO se inicia. Hasta el 22 de mayo de forma telemática, y solo entre el 19 y el 22 de mayo se podrá hacer presencial en los centros con cita previa. Como prevención ante la pandemia del coronavirus, la Conselleria de Educación de la Generalitat ha promovido la preinscripción telemática y ha eliminado la necesidad de presentar la solicitud y la documentación en papel en el centro, quedando sustituida por el formulario telemático que las familias deben enviar al centro elegido en primera opción. La preinscripción para las enseñanzas postobligatorias será del 27 de mayo al 3 de junio en el caso del Bachillerato; del 2 al 8 de junio en los ciclos de grado medio de FP y de artes plásticas y diseño, y del 10 al 17 de junio en los ciclos de grado superior de FP y de artes plásticas y diseño.

En los próximos días se abren estos plazos en las otras comunidades, mientras continúa la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el curso y qué medidas se toman para evitar los contagios en los centros.

Cómo hacerla de modo presencial

En el caso de la presentación presencial para aquellas familias que no disponen de medios para un procedimiento telemático, el departamento ha señalado que deberá acudir el menor número de personas posibles haciendo las gestiones -preferiblemente una-, recomienda llevar mascarilla y guantes y no podrán acudir personas de grupos de especial vulnerabilidad. La cita previa será accesible desde la web de cada uno de los centros y desde la de la Conselleria de Educación durante las 24 horas del día, y cada centro determinará su horario de atención al público, según las necesidades. Se trata de una preinscripción atípica en la que, debido al cierre de centros por la pandemia del nuevo coronavirus, éstos no han podido realizar jornadas de puertas abiertas y durante su apertura para los trámites administrativos no se podrán realizar visitas: por ello, los centros deben incluir información en su web con detalle de las características del centro y su proyecto educativo.

Preparación de los colegios

El departamento también ha establecido de cara a la preinscripción presencial la limpieza diaria de los espacios, la ventilación periódica de las instalaciones, la instalación de mamparas de protección para los trabajadores y el uso de mascarillas quirúrgicas, de pantallas protectoras faciales y guantes para el personal que atienda al público, así como gel hidroalcóholico. La Conselleria de Educación ha comenzado a repartir a los 2.351 centros públicos el material de protección, consistente en 2.955 mamparas, 2.955 pantallas protectoras faciales, 292.000 mascarillas, 504.000 guantes y 10.000 litros de gel hidroalcóholico, han informado a Europa Press fuentes del departamento. El departamento también pagará a los centros concertados material de protección sanitario, con "una aportación económica a los centros, la misma cifra que se dará a los públicos por la compra de este material", después de que las patronales de la concertada aseguraran haberse sentido excluidas.

Matrícula

Para la formalización de la matrícula, el centro deberá gestionar el trámite a través de citas previas y se podrá sustituir la gestión presencial para la confirmación de matrícula y envío de la documentación necesaria a través de un e-mail al correo del centro. Los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO podrán formalizar la matrícula del 13 al 17 de julio; el primer ciclo de Infantil del 17 al 23 de junio; Bachillerato, del 8 al 14 de julio -los pendientes de la evaluación de septiembre, del 7 al 10 de septiembre- y los ciclos de grado medio y grado superior de FP y artes plásticas y diseño, entre el 1 y 7 de septiembre