Un colegio público de Madrid obliga a las familias a comprar un iPad de 600 para el próximo curso

Los niños volverán a los colegios de forma presencial a partir de septiembre. Los niños estarán divididos en dos grupos, un grupo que irá desde el primer curso de Infantil hasta los alumnos de 10 años, que formarán 'burbujas' de hasta 20 alumnos que solo tendrían relación entre ellos y no llevarían mascarillas. Y otro grupo, desde los 10 años en adelante, que sí tendrán que llevarla si no se guarda la distancia de seguridad, salvo cuando estén sentados en el pupitre.

Algunos colegios han impuesto otras medidas, es el caso del Colegio Público El Bercial de Getafe. El colegio pide a los padres comprar un iPad valorado en 600 euros.

Según informa 'EL BOLETÍN', se les comunicó que debido a la metodología que se iba a seguir en el próximo curso "todas las familias debíamos adquirir un iPad de un modelo y unas características definidas y concretas".

La web del colegio prefiere hablar del 'Proyecto ONE TO ONE' con el que "cada alumno trae su iPad personalizado" como complemento a los libros para "seguir con la línea de trabajo empezada en Educación Infantil".