Celebran una vigilia para "Dar fuerza a Julen" a los pies del pozo

Los mineros ya están en el interior del túnel para llevar a cabo la última fase del rescate del menor. Allí se está celebrando una vigilia en la que participan los vecinos del pueblo.

En esa vigilia está Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, que está acompañando a la familia en estos duros momentos. Cortés ha afirmado que los padres de Julen "están fuertes, afrontando este último tramo con mucha fuerza" y "no han perdido la esperanza en ningún momento".

También ha apuntado que están "molestos e indignados por todas las injurias, calumnias y basura que se está arrojando a través de algún medio de comunicación, que manchan la imagen de los medios en España y hacen daño a la familia".

Ha pedido que se tenga en cuenta que "Julen todavía no aparecido y esto le hace mucho daño a la familia" y ha rogado el "máximo respeto", porque "es una familia que tiene a su hijo metido en un pozo desde hace once días y todavía no lo han sacado".

Al preguntárle si los padres están en contacto con la brigada de salvamento minero desplazada desde Asturias, Cortés ha señalado que "los mineros deben estar aislados de todo y preocupados de su trabajo", en el que son "muy profesionales".