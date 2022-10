La carta de un hombre a su hermano fallecido maldiciendo a su padre: "Dios no querrá que disfrute del dinero por tu muerte"

La historia de lucha personal de Javier Cancelas es de admirar. Este hombre, residente en la localidad pontevedresa de Moaña, en Galicia, perdió a su hermano en un accidente de tráfico. Ahora se enfrenta a una de las situaciones familiares más desagradable que una persona puede vivir. Enfrentarse a su padre.

"Buenos días brother", comienza escribiendo Javier en la misiva. "Ayer fui al ayuntamiento de Moaña a reunirme con nuestro padre, bueno con esa persona que tuvo sexo con nuestra madre, porque padre...después de vivir en primera persona lo que significa, nada de nada", añade a continuación.

Basta con leer el primer verso de la carta para que uno se de cuenta del rechazo que este gallego siente por su 'padre'. Pero la cosa no sigue ahí, a medida que uno lee el mensaje, puede más o menos imaginarse lo que ahora mismo puede estar sintiendo Javier.

"Te preguntarás por qué fui", espeta a su hermano. "Pues bien, este hombre después de 20 años sin tener contacto contigo, después de haber sido denunciado por no pagar vuestra pensión de alimentos, después de desentenderse como padre y, tras años de procesos judiciales para que le embargaran su pensión como Mecánico Naval Mayor -no una pensión cualquiera- pensión que alternaba con campañas en barcos que le pagaban en 'B' de cuyos viajes él muestra fotos en China y otros lugares y decidir pagar su deuda poquito a poco. No fuera a ser que se quedara él sin comer, mientras en su casa nuestra madre hacía horas de costura nocturna para salir adelante", relata con aparente odio hacia su progenitor.

La carta continúa con una larga lista de despropósitos que Javier cuenta que hizo su padre. "Lejos de pedir perdón y honrar a tu madre, aparece pidiendo sus derechos como padre ante una posible indemnización por el accidente de tráfico".

El hombre, pese a lamentarse, dice que no puede hacer nada porque "por Ley, aunque no haya ejercido como padre, le corresponde; que aunque fallara en sus obligaciones, le corresponde; que aunque haya torturado y maltratado a una familia, le corresponde. Así son las leyes y así es su ética".

"Es indecente, es atroz y deleznable. Estoy seguro de que Dios no querrá que este hombre disfrute de un dinero manchado por la muerte de su hijo al que no cuidó, ni del que se preocupó", sentencia.

En la propia carta, Javier escribe que su 'padre' llegó a reconocer ante una abogada del Ayuntamiento que daba palizas constantemente a su exmujer y a sus hijos. Incluso, dice, a una de ellas mató un feto cuando se encontraba en su séptimo mes de embarazo.

Javier, que echa de menos a su querido "brother", ha pedido a difusión a todo el mundo y también a los medios de comunicación. Sus deseos son órdenes.