Caballero anuncia que el 'Bernardo Alfageme' ya está "donde lo quiere la ciudad"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha proclamado este jueves que el barco 'Bernardo Alfageme' ya está "donde lo quiere la ciudad", es decir, en la rotonda de la Avenida Castelao, y ha subrayado que ésa "es la mejor ubicación posible".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, y ha repetido en varias ocasiones que "la ciudad está encantada" con esa instalación, que es el "homenaje de Vigo a los hombres y mujeres del mar". "Se pone ahí porque es muy bonito, y la ciudad lo quiere ahí. Es precioso y da gusto verlo en la rotonda", ha proclamado el regidor.

Caballero, quien ha asegurado haber recibido "cientos y cientos" de felicitaciones por la instalación del pesquero en ese espacio, ha arremetido contra los "50 ó 60" opositores al proyecto, a los que ha calificado como "gente del mundo de la política, candidatos haciendo campaña electoral". "Tienen la tradición de decir que no a todo. Ya sabemos por qué no quieren el barco: dicen que no a lo bello, quieren un Vigo feo", ha concluido.

Sobre las críticas por el amplio despliegue policial para custodiar el barco durante su traslado, el alcalde ha afirmado que desconoce esas críticas, pero ha precisado que la presencia de los agentes era necesaria porque, entre esos 50 opositores, "hay gente muy violenta que han agredido a policías".

Finalmente, sobre futuros proyectos en otros espacios de la ciudad, Caballero se ha limitado a señalar que "las rotondas de Vigo son las más bonitas del mundo" y que, como piensa gobernar "al menos otros ocho años más", se harán "un montón de cosas".

ACTITUD "ANTIDEMOCRATICA Y AUTORITARIA"

Por su parte, el candidato del BNG a la Alcaldía de la ciudad, Serafín Otero, ha afeado al regidor su actitud "antidemocrática y autoritaria". A ese respecto, ha lamentado que Caballero está "sordo y ciego" porque no quiere escuchar a los vecinos, ni quiere ver la realidad de "emergencia social" que padecen muchos vigueses.

Según Otero, la instalación del 'Bernardo Alfageme' en la rotonda ha supuesto una "página terrible en la historia de la ciudad" porque Caballero "ha utilizado a las fuerzas de seguridad, una vez más, para imponer sus caprichos".

Asimismo, ha criticado que hubiese actuado en contra de los acuerdos plenarios que abogaban por ubicar el pesquero en el Museo do Mar.

"IMPROVISACION"

Mientras, el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, ha denunciado la "improvisación" del gobierno local por colocar un barco "desproporcionado" para el espacio en el que se ha instalado. También ha lamentado la "actitud provocativa", la "prepotencia" y "arrogancia" del regidor, por "pasar por encima de los vecinos y de los acuerdos plenarios".

Paralelamente, ha reconocido la actuación de los opositores, que "han peleado por lo que creen" y con un "comportamiento extraordinario".

Finalmente, José Manuel Figueroa, ha recordado que el Plan General de Ordenación Municipal prevé la construcción de un túnel por debajo de esa rotonda, y ha augurado que "el barco no va a durar mucho porque Caballero perderá las elecciones y la próxima alcaldesa aplicará la cordura" (en alusión a la candidata del PP, Elena Muñoz).