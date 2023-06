Se busca a Aitana, una menor de 17 años vista por última vez en Torrejón de Ardoz

La familia de Aitana, una menor desaparecida de 17 años, se encuentra totalmente desesperada. A la joven se le perdió la pista el sábado 10 de junio, a las 20:00 horas. En la estación de Renfe de Torrejón de Ardoz, un municipio situado al este de la Comunidad de Madrid.

La adolescente tiene el pelo moreno y los ojos verdes. Su complexión es delgada y mide 1,68. Cuando Aitana fue vista por última vez iba vestida con una cazadora roja. Además, iba acompañada por un hombre moreno, con barba y pelo corto, de unos 30 años.

La familia de Aitana la describe como una niña responsable y obediente. Sus padres se comenzaron a preocupar cuando no les contestó a sus mensajes y actualmente se encuentran consternados al no haber recibido ninguna señal de ella hasta ahora.

La última información sobre Aitana

Los padres de Aitana han indicado a Telemadrid cuándo la vieron por última vez y la escasa información que tienen sobre el paradero de su hija: "El sábado salió de casa sobre las cinco y media, seis, y estaba con una amiga y un amigo en la zona del Soto de Torrejón de Ardoz, al lado de la Renfe".

Además, la familia explica al mismo medio que mediante una aplicación que tienen ambos padres con la menor pudieron acceder a su localización. Sin embargo, en esta sale que desconectó el móvil a las 18:00 horas del mismo día. "Tampoco le dimos mucha importancia, pero luego ya no contestó un mensaje a mi mujer", relata el padre de Aitana. La joven le escribió a su padre un mensaje a las 17:23 por última vez, preguntándole si podía subir a casa con una amiga.

También exponen la información que les dio la amiga con la que Aitana salió: "A las ocho de la tarde nos contó una amiga que venían los tres desde el Soto a la Renfe de Torrejón de Ardoz. Esa amiga se baja y ellos dos continúan. Y esa es la última información que tenemos de ella". Soto del Henares es la parada de Renfe previa a Torrejón de Ardoz.

Una incógnita para sus padres

Tras la desaparición de la menor, sus padres se enteraron de que el hombre con el que iba Aitana podría ser su pareja sentimental. "Nosotros le conocemos de vista, de que se juntaba la pandilla y estaba entre ellos", cuenta su madre.

No obstante, los padres no han podido localizar al individuo con el que su hija fue vista por última vez, ni a ningún familiar de él: "Por lo visto no tiene ni móvil, cosa que a mí me extraña mucho con los 30 años que puede tener". Sin embargo, la Policía tiene datos del varón y ha conseguido contactar con sus padres. "Nos han comentado que los padres no saben dónde puede estar. Yo no sé si ocultan algo, pero no nos dan más datos", dice el padre.