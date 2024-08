Brote de salmonela en una famosa hamburguesería madrileña: al menos 13 afectados

Lo que prometía ser una velada agradable en una de las hamburgueseríasmás aclamadas de Madrid terminó convirtiéndose en una pesadilla para al menos 13 comensales. 'Hundred Burgers', conocida por haber alcanzado el tercer puesto en el prestigioso ranking 'The World's Best Burgers' el año pasado, se ha visto envuelta en un brote de salmonela que ha afectado a varios clientes de sus locales ubicados en la calle Eloy Gonzalo y la plaza Pedro Zerolo.

La empresa ha emitido un comunicado en sus redes sociales confirmando que el origen de la intoxicación proviene de "un lote de salsa de yema de huevo trufado" que se comercializó entre las 21:30 horas del domingo 4 y las 21:30 horas del lunes 5 de agosto, exclusivamente en las mencionadas ubicaciones. Según informaron, los primeros síntomas comenzaron a manifestarse al día siguiente, con fiebre, vómitos y diarrea, lo que llevó a algunos afectados a acudir al hospital, donde se confirmó la intoxicación alimentaria.

La empresa asegura que está trabajando estrechamente con las autoridades sanitarias y ha retirado preventivamente el lote contaminado. La cadena ha contactado con todos los afectados para ofrecer apoyo y seguimiento, además ha pedido disculpas por lo sucedido. Este incidente se suma a los 264 casos de enfermedades transmitidas por alimentos registrados en la Comunidad de Madrid entre 2018 y 2022, según datos del Instituto de Salud Carlos III.

La empresa, que se había destacado como la primera hamburguesería española en entrar en el top 10 mundial, ahora enfrenta un desafío en su reputación y operaciones, mientras continúa colaborando para esclarecer las causas del brote y garantizar la seguridad alimentaria de sus clientes.

Alerta por intoxicación alimentaria afecta a 22 jóvenes en Cuenca

Una noticia que nos lleva a un caso similar en Cuenca donde un grupo de 22 jóvenes resultó afectado por una intoxicación alimentaria tras participar en una excursión en la ciudad de Cuenca. El incidente ocurrió después de que los jóvenes almorzaran en el comedor universitario Juan Giménez de Aguilar, lo que ha generado preocupación en las autoridades sanitarias.

El Centro de Emergencias 112 recibió la primera alerta a las 00:40 horas del viernes 3 de mayo. La notificación fue realizada por un médico desde la clínica del Hospital Recoletas de la capital, donde algunos de los jóvenes afectados acudieron tras presentar síntomas de malestar.

Ante la sospecha de que el origen del problema sea una intoxicación alimentaria, el caso ha sido remitido al departamento epidemiológico de la Junta para su investigación.

Las autoridades están evaluando las condiciones en las que se sirvió la comida en el comedor universitario para determinar la causa exacta del incidente y prevenir futuros casos.

Recomendaciones para prevenir la intoxicación alimentaria

Estos suceso resaltan la importancia de seguir medidas estrictas de higiene y seguridad alimentaria. Según el portal 'Medline Plus', para evitar intoxicaciones es fundamental lavar las manos y utensilios antes y después de manipular alimentos crudos, asegurarse de cocinar la carne a la temperatura adecuada, y refrigerar los alimentos perecederos en un plazo máximo de dos horas. Además, es crucial evitar el consumo de alimentos con fecha de caducidad vencida o con olores inusuales, así como no beber agua de fuentes no seguras como arroyos o pozos.

En caso de intoxicación alimentaria, es recomendable mantenerse hidratado con agua, zumos diluidos o caldos, y, si es necesario, utilizar medicamentos de venta libre para aliviar síntomas como la diarrea o las náuseas.

