La biblia del sueño: Las 10 cosas mas importantes que necesitas saber sobre dormir

El sueño es ese puente que une la salud y la vida. Dormir significa descansar, mejor rendimiento, descanso de las articulaciones y del cerebro. Dormir y descansar ayuda al cuerpo a enfrentarse con los retos diarios.

Dormir nos hace sentir mejor. Nos sentimos más alerta, con más energía, más felices y en mejores condiciones para funcionar después de una buena noche de sueño. Pero el hecho de que dormir nos haga sentir mejor y que no dormir nos haga sentir peor explica por qué el sueño es tan importante.

Sueño, dieta y ejercicio

El sueño es tan importante como la dieta y el ejercicio. La falta de sueño hace que las personas hagan menos ejercicio. Si duermes menos, comes más al día siguiente. Incluso si comes bien y haces ejercicio, pierdes menos grasa cuando no duermes lo suficiente.

Conducir y el sueño

Todos sabemos que beber y conducir está prohibido pero ¿sabías que conducir con sueño es tan peligroso como conducir ebrio? Los accidentes no solo representan una grave amenaza para las personas con trastornos crónicos del sueño, como la apnea del sueño, sino que cualquier persona que se ponga al volante sin dormir pone en peligro su vida y la de los demás.

Sueños más duraderos

Los estudios científicos recomiendan que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por noche. El informe la National Sleep Foundation recomienda períodos de sueño más amplios y apropiados para la mayoría de los grupos de edad.

Trastornos del sueño

Los trastornos del sueño afectan a 40 millones de estadounidenses y otros 20 millones experimentan problemas ocasionales del sueño. Hay más de 100 trastornos del sueño y muchos pueden diagnosticarse con un estudio del sueño.

Roncar

Roncar puede ser más que una simple molestia, puede ser un signo de un trastorno del sueño. El ronquido, puede ser perjudicial para el roncador y su compañero de cama. Más importante aún, los ronquidos pueden indicar un trastorno del sueño más grave, como la apnea del sueño.

Apnea del sueño

La apnea del sueño es un trastorno del sueño común que se define como la interrupción de la respiración durante el sueño. Esto conduce a una reducción del flujo de oxígeno y una mala calidad del sueño.

Cuando los niveles de oxígeno bajan durante la apnea del sueño, el cerebro le indica al cuerpo que se despierte parcialmente. El sueño de la persona se ve perturbado y nunca se le permite hundirse en etapas de sueño profundo y reparador.

Las personas con apnea del sueño grave pueden pasar por este proceso cientos de veces cada noche. A menudo, las personas no recuerdan que esto sucedió y piensan que han dormido con normalidad. Sin embargo, se despiertan sintiéndose agotados, atontados e inquietos.

Adiós al sueño

Somnolencia excesiva durante el día. Las personas con apnea del sueño son incapaces de conseguir un sueño reparador, lo que significa que están crónicamente privadas de sueño, sin importar cuánto tiempo pasen en la cama. Si está constantemente agotado, la apnea del sueño podría ser la causa.

Falta de atención

Disminución de la atención, falta de concentración, falta de energía, irritabilidad. Muchos de los problemas de estado de ánimo y concentración asociados con no dormir lo suficiente son características constantes de la apnea del sueño.

Sin memoria

Disminución de la memoria. La mala calidad del sueño disminuye su capacidad de recordar. Además, la privación prolongada de oxígeno puede dañar su cerebro. Dormir mal por la noche. Si tiene problemas para dormir por la noche o tiene que levantarse con frecuencia para ir al baño, esto indica la mala calidad del sueño causada por la apnea del sueño. Ronquidos.

Insomnio

Aproximadamente 1 de cada 3 personas tiene al menos un episodio de insomnio leve. Las causas son infinitas. El insomnio agudo, una interrupción breve del sueño durante algunas noches, es común y hay muchos factores que afectan la calidad de su sueño a diario.

Todo, desde el estrés o la ansiedad, hasta pasar demasiado tiempo en su computadora portátil antes de acostarse , tomar demasiadas siestas y usar medicamentos para el resfriado, podría provocar una serie de noches inquietas. El insomnio crónico, o un déficit de sueño frecuente, puede ser causado por una amplia variedad de problemas.

Infertilidad y sueño

Según el psicólogo y especialista, Michael J. Breus, el sueño tiene una "poderosa influencia en el sistema hormonal del cuerpo, que controla el ciclo de la mujer y regula la ovulación". Las personas que sufren de falta de sueño tienen un nivel más elevado de las hormonas del estrés, las cuales se sabe que inhiben un ciclo de fertilidad saludable.