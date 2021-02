Así explica Andrea Levy cómo afecta su fibromialgia a la forma en la que habla

"Cada día en el que uno tiene una enfermedad crónica es un reto pero también es una alegría. Es un ejercicio de sobrevivir a una enfermedad crónica, sobrevivir en mi caso al dolor que es permanente aunque es cierto que recibo un tratamiento para paliarlo" ha explicado Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, en el programa Espejo Público.

Dificultades al hablar

Sobre la fibromialgia, Andrea Levy ha relatado que "es cierto que que tiene unos efectos secundarios. Es evidente que cuando se meten con una no por lo que hace o por su responsabilidad, por su trabajo sino por algunos defectos o algunas incoherencias a la a la hora de hablar pues me me veo obligada a tener que contarlo"

"Lo que no quería es que siguieran mal metiendo, manchando mi nombre y mi actividad pública. La fibromialgia como digo es una enfermedad crónica, es una enfermedad que afecta a la musculatura causando un dolor permanente generalizado" ha explicado Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

Andrea Levy también ha explicado cómo afecta esta enfermedad crónica al sueño y la medicación que toma. "Nos provoca insomnio y se trata con una serie de fármacos sedantes, una medicación específica para la musculatura y muchas veces, esos fármacos lo que nos provocan es mucha sequedad de la boca de tal manera que hablamos de una manera un poco más espesa. La contracción y la paralización muscular, la rigidez nos afecta a veces también a todo el sistema de la musculatura facial por lo cual se te hace un poco más complicado hablar".