“Arruina tu vida, he perdido la familia y amigos” nos habla un consumidor de parches de fentanilo ahora recuperado

El hombre de 42 años recuerda como probó la droga cuando era adolescente “A los 17 años empecé a fumar porros, con 18 comencé con cocaína, tripis, pastillas”. Dejó de consumir cuando conoció a su pareja y tuvo dos hijos. Pero unos años más tarde, después de separarse recayó nuevamente. “Del 2019 al 2023 me reenganché y empecé con la heroína y consumía cocaína . Con 38 años empecé con un problema en el pie, al principio me dieron palexia, un opioide más flojo, y luego me recetaron el fentanilo”. Así nos cuenta este menorquín ,que prefiere mantenerse en el anonimato, como el fentanillo entró en su vida y se la destrozó “No quiero que la gente pase por lo que yo he pasado. El fentanilo me arruinó la vida, perdí a mi familia , los amigos, las posibilidades de encontrar trabajo”

Es un testimonio desgarrador. Ha decidido explicar su historia con la esperanza de prevenir que otros caigan en lo mismo. Los médicos le prescribieron unos parches de fentanilo por sus problemas con una fascitis severa, que le hizo pasar dos veces por quirófano y le producía fuertes dolores al caminar pero lo que le que empezó como una solución médica se transformó en una adicción "insoportable", “normalmente se ponen debajo del corazón, pero es muy fácil ponerse más de la cuenta cuando el dolor no cesa” asegura.

Una separación dura

Cuando se separó se fue a vivir en un punto de droga “por allí pasaban yonquis, me enseñaron como sacar el fentanilo de los parches, es como fumar caballo” Estuvo tres años consumiendo fentanilo y con la voz entrecortada, confiesa que está vivo de milagro “entras en bucle, te vuelves agresivo y no puedes dejar de consumir. Esto mata, estoy vivo de milagro, me fumaba tres parches al día” . “Lo primero que sientes es euforia, estás en una nube, te sientes Dios, pero luego como que te duermes y, si sigues tomándolo, no despiertas, provoca como un paro respiratorio, bajan las pulsaciones y es muy fácil que te vayas” nos dice cuando le preguntamos por los efectos.

Su caso es uno de esos en que la prescripción del fentanilo como analgésico deriva en adicción. “A la gente como yo, con problemas de adicción, no se les puede recetar fentanilo, es toda una invitación a una nueva adicción, te calma el dolor pero eres un 'zombie' andante”. Arrepentido, explica que esta sustancia le llevó a una espiral de desesperación y la adicción se apoderó de él.

El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, lleva muchos años considerado una auténtica epidemia en Estados Unidos, donde en 2021 fue la principal causa de que se alcanzara el récord de más de 107.000 muertes por sobredosis.

Nos cuenta que ahora lleva quince meses limpio y que, desde hace dos, ha logrado recuperar el derecho de visitas con sus dos hijos de 9 y 15 años “se puede salir de esto, sigo mi lucha diario, ya he recuperado los niños" . Ha dormido en los calabozos varias ocasiones y a punto ha estado de entrar en la cárcel pero ahora, tras meses y meses de rehabilitación, está seguro de que no volverá a caer en ese infierno

España, tercer país donde se consume más fentanilo

La adicción al fentanilo se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrenta Estados Unidos . En los últimos años, las muertes por el consumo de esta sustancia conocida como la droga 'zombie' han aumentado en un 90% en ese país. España, donde este opiáceo solo se puede conseguir bajo receta médica y está sometida a un gran control, es el tercer país del mundo donde más fentanilo se consume. Los países que registran el mayor consumo de fentanilo en el mundo son Estados Unidos, Alemania y España. Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en España fueron consumidos unos 124,6 kg de esta sustancia, un 11,8% del total mundial. Las autoridades y expertos en salud coinciden en que la crisis de opioides sigue siendo una de las mayores preocupaciones de salud publica

