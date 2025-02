Arranca el juicio contra la tuitera ‘Barbijaputa’ por mensajes de odio contra los judíos

La 'influencer' y activista feminista en redes sociales, María Pozo Baena, conocida popularmente en la red social X como 'Barbijaputa', ha sido juzgada este martes por la Audiencia Provincial de Madrid por la publicación una serie de mensajes en los que mostraba su "rechazo e intolerancia" hacia las personas que profesan la fe judía y en los que realzaba la figura de Hitler y el régimen nazi.

Publicaba mensajes de odio

La conocida creadora de contenido comenzó con dichas publicaciones en el año 2011 y, según sostiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, llegó a tener 281.700 seguidores. Entre los mensajes que podrían constituir un delito de odio figuran algunos como: "Hitler era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa"; "¿Qué sería más apropiado: eliminar todo Israel o solo a los judíos?" o "Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos no tanto".

Publicó dichos contenidos durante seis años, el último de ellos, data del 25 de enero de 2017, en el que escribió: "La violencia no arregla nada, excepto si hablamos de nazis, que tampoco, pero mira, tampoco no hay que ser eficientes todo el rato".

Un delito contra los derechos fundamentales

Según queda recogido en el artículo 510.1 del Código Penal, estos mensajes constituyen, en primer lugar, un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de provocación a la discriminación y al odio y, en segundo lugar, un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de difamación al colectivo, cometido a través de Internet.

1 año y 9 meses de cárcel

La Fiscalía solicita 1 año y 9 meses de prisión y una multa de 3.000 euros, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de utilización de las redes sociales en Internet durante el tiempo de la condena.

En caso de no aceptarse el delito de odio, la Fiscalía propone una condena idéntica por el delito de difamación al colectivo, con la imposición además de la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 12 años.

En el escrito la Fiscalía subraya que este procedimiento es susceptible de conformidad, por lo que, en caso en caso de estar interesada, indica que la defensa cuenta con el protocolo aplicable al caso "a través de la página web del ICAM o ponerse en contacto con la Fiscalía a través de correo electrónico.

