Aparece una ballena en el puerto de Combarro, en Pontevedra

Una ballena ha muerto en el puerto de Combarro, en Pontevedra. Se trata de un rorcual aliblanco, también llamada ballena enana, que mide 6,30 metros de largo. La ballena fue avistada con vida en torno a las 9:30 de la mañana de este martes, cuando trataba de salir del puerto de Combarro, en Pontevedra, donde quedó atrapada tras adentrarse en la ría.

Sus enormes esfuerzos por regresar a mar abierto acabaron por provocarle importantes contusiones y heridas en cabeza y cuerpo. Finalmente, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Murió en el propio puerto poco más de una hora después, sobre las 10:30 de la mañana, cuando acababan de llegar a la zona los técnicos de la coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma). Fueron ellos los encargados de coordinar las labores de recuperación ya que, una vez perdió la vida, el animal se sumergió y fue necesario intervenir para sacarlo.

Según estos especialistas en el medio marino, lo ocurrido es muy poco habitual ya que estos cetáceos no suelen acercarse a playas o zonas rocosas, desde luego no voluntariamente, y solo se les encuentra varados en sitios como de este tipo una vez han perdido la vida, no antes, como en esta ocasión. Los técnicos han recogido las muestras necesarias para tratar de determinar las causas de la muerte.

A lo largo de toda la mañana no han dejado de acercarse hasta el lugar vecinos y turistas que quería ver al animal en directo. Combarro es uno de los destinos turísticos más visitados de las Rías Baixas por lo que la afluencia en un día como el de hoy era masiva y nadie quería quedarse sin ver al invitado especial de la jornada, por desgracia, con triste final.

No es la primera vez que una ballena se queda atrapada en nuestras costas. En mayo, un ejemplar de ballena jorobada se quedó enredado en unas redes de pesca en Manacor, en Mallorca.