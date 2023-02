Un alumno de la Complutense hace público el supuesto mail de su profesor: "El aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes"

El autor del correo, según este alumno que responde a Alejandro y se presenta en Twitter como CEO of Comunismo de Lujo Automatizado, es catedrático de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales.

Según asegura el alumno, el profesor hace referencia en su correo al aborto y la eutanasia diciendo que "como diría un creyente, Dios castigará a Occidente y la versión laica que el inconsciente pasará factura. Hasta que lleve a cabo el juicio a Occidente".

Destaca además la importancia de "formar opiniones" con respecto a temas de actualidad, como el aborto, la eutanasia, la ley del 'solo sí es sí' y la cultura de la violación.

Además, añade que "los virólogos y otros profesionales dicen que los virus no son formas de vida. Lo primero que les preguntaría es: ¿Qué es la vida? Y después según la respuesta decidir si son o no formas de vida". El catedrático cierra el supuesto correo alegando que "como ven, tenemos mucho trabajo por delante y esta sociedad española es una fuente inagotable de trabajo". El profesor que pide advierte que el nuevo curso "no tiene ninguna ideología", aunque sí "esfuerzo, disciplina y trabajo".

El correo ha generado controversia en las plataformas on-line y ya ha llegado a oídos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

La persona que ha hecho público el mensaje asegura que "no es la primera vez que este profesor se ha metido en polémicas en su clase" y cita algunas de sus expresiones como "homosexualidad era un crimen", "divorciarse teniendo hijos debería estar prohibido" y, según el estudiante, "denigra a gente como Rita Maestre nombrando a temarios Rita Maestre la Satánica".

El caso Dani Alves

El citado correo también hace alusión al futbolista Dani Alves y el caso de la presunta violación a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. El profesor escribe supuestamente a su alumnos que hay que formase una opinión "en base a saber observar, leer, escuchar, mirar y relacionar". Y continúa: "el caso del Sr. Dani Alves. Parece ser que ha forzado sexualmente a una mujer" añadiendo que eso lo decidirá el juicio, para añadir "donde no llega la justicia humana, llega la justicia de Dios".

El profesor advierte que la asignatura que imparte "es la dictadura del conocimiento que llevo con mano de acero inoxidable, impoluto e inmaculado". Y según el escrito, hecho público por el alumno, el profesor añade "el único polvo que van a ver en el bajo de mis pantalones es, literalmente, el de la tiza".

Por último, el alumno aclara que "la gran mayoría de profesores de esta Facultad son muy buenas personas y excelentes profesores que ofrecen una ayuda al estudiante con los que siempre he tenido trato y cercanía". Además, puntualiza que el equipo docente "no comparten en absoluto los valores de este profesor".