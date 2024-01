Alquila una habitación en Lanzarote y se encuentra un local comercial lleno de tiendas de campaña

La vivienda es uno de los mayores problemas que afrontan miles de españoles día a día. Alquilar o comprar un casa se ha convertido en un imposible para muchos por sus desorbitados precios e incluso fuera de las grandes ciudades se ven cosas difíciles de creer. Un ejemplo es lo que le pasó a un turista que alquiló un piso compartido en Arrecife (Lanzarote) por 25 euros la noche. La sorpresa se la encontró al llegar y ver que en realidad se trataba de un local comercial con varias tiendas de campaña y baños compartidos.

El turista, que reservó la habitación en una popular plataforma, ha denunciado al medio 'Bioesfera' la situación y explica que "en la reserva aparece una dirección, que luego resulta ser otra distinta para despistar". En el mismo medio, el afectado cuenta como en la entrada se topó con dos carteles, uno en inglés y otro en castellano con el siguiente texto: "¡Importante! No se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas. No permita que entren al local. No son amigos".

El medio 'Diario de Avisos. El periódico de Tenerife' informa que la Policía local de Arrecife llevó a cabo una inspección del local, una antigua tienda de muebles, este mismo martes. El citado medio explica que los responsables del piso no apartaron a los agentes la documentación requerida a cualquier "establecimiento alojativo", por lo que el Ayuntamiento de Arrecife hará llegar las actas policiales a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para que se lleva a cabo una inspección y se pueda actuar "en consecuencia".

El alcalde de Arrecife, Yonathán de León, ha indicado, en unas declaraciones que recoge 'canariasahora', que parece "evidente" que "se está desarrollando una actividad económica en un lugar que no cuenta con la correspondiente licencia". "No vamos a permitir este tipo de turismo en nuestra ciudad", ha explicado el regidor de Arrecife.