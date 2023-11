Ala Octa, el fármaco que ha causado ceguera a más de 100 personas

Los medicamentos tratan de mejorar y alargar nuestras vida de las personas. Desde los albores de la historia, las diferentes culturas han investigado sobre el uso de soluciones naturales o químicas para las diversas afecciones de la gente. Pero hay veces, muy puntuales, que el remedio es el que causa la enfermedad por diversos factores, como el caso del 'Ala Octa'.

¿Qué es Ala Octa?

El Prefluoroctano Ala Octa es el nombre con el que se conoce a un producto sanitario utilizado como adyuvante (que se entiende como las terapias, tratamientos y fármacos que se administran de manera complementaria después del tratamiento principal) en problemas oculares como desprendimiento de retina, desgarros o traumas en los ojos, entre otros.

Su actuación es de forma mecánica, es decir, que no interacciona de forma química con el tejido biológico, no cede ni absorbe sustancias y no tiene toxicidad.

Complicaciones severas

La primera alerta sobre unas consecuencias adversas de este fármaco tóxico se dio el 26 de junio de 2015, de la mano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

"La AEMPS distribuyó el pasado 26 de junio de 2015, a los centros sanitarios, a través de los puntos de Vigilancia de Productos Sanitarios de las Comunidades autónomas (CCAA), una alerta sobre el cese de la utilización, cese de la comercialización y retirada del mercado del producto ALA OCTA (Perfluoroctano), fabricado por ALA MEDICS GmbH, Alemania. Esta alerta también fue distribuida a la Sociedad Española de Oftalmología", informó la AEMPS en 2015.

El envío de la nota se debió por una comunicación compartida por W.M.Bloss.S.A., la distribuidora que avisó 6 días antes de la existencia de 20 posibles casos que se habían complicado mediante la utilización del Ala Octa, complicaciones descritas como "amaurosis (ceguera); necrosis de la retina; atrofia del nervio óptico; disminución de la agudeza visual, inflamación o vasculitis".

Por supuesto, el caso no quedó ahí: había que investigar. En 2016 se actualizaba la información con los resultados de unos ensayos realizados por el Instituto universitario de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid. la conclusión: era un producto tóxico.

Consecuencias: más de 100 afectados

Actualmente, la veintena de casos que se localizaron en un principio, ha pasado a estar en torno a 140, según asociaciones como 'El Defensor del Paciente', presidida por Carmen Flores. Sin embargo, ha sido 8 años después cuando se ha recibido la primera indemnización. Hace un mes, la AEMPS fue condenada indemnizar con 25.000 euros a una persona dignificada por 'Ala Octa'.

Esta victoria ha sido un hito esperanzador para todas las personas afectadas por este medicamento, aunque todavía deberán ser pacientes para poder conseguir que se repita la historia con todos los demás.

No fue el único fármaco

Este hecho no supone una anomalía única en la historia. Otro caso muy parecido también fue notificado en 2013 según un comunicado de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Fue con un producto similar donde la AEMPS informó de cuatro incidentes en un centro sanitario español relacionado con otro Perfluoroctano (MEROCTANE).