Afectados de Hepatitis C marcharon a Moncloa reivindicando "tratamiento para todos"

Centenares de afectados por la Hepatitis C marchan esta mañana hacia el Palacio de la Moncloa al grito de "tratamiento para todos", para entregarle una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que piden una partida presupuestaria extraordinaria para atender a todos los enfermos.

La marcha, apoyada por partidos políticos de la oposición, movimientos sociales y sindicatos como UGT y CCOO, ha salido del hospital Doce de Octubre de Madrid, donde llevan tres semanas encerrados en señal de protesta.

La primera parte del recorrido, hasta la plaza de Legazpi, ha consistido en una carrera atlética solidaria y a partir de ahí han comenzado a sumarse manifestantes en la marcha convocada bajo el lema "Díselo al Gobierno: tratamiento para todos".

Al pasar por delante del Ministerio de Sanidad ha habido una gran pitada con abucheos y gritos como "ahí enfrente están los delincuentes", "Alonso dimisión", "vergüenza" o "no son muertes, son asesinatos".

"Los ciudadanos le mandan hoy a Rajoy un mensaje claramente de apoyo social a los enfermos para que solucione de una vez el conflicto. Si tuviera un poco de inteligencia política debería hacerlo", ha señalado en declaraciones a los periodistas el presidente de la plataforma de afectados, Mario Cortés.

"No vamos a parar, no nos vamos a ir del Doce de Octubre hasta que nos den el tratamiento a todos los enfermos de Hepatitis C, hasta que se ponga el dinero encima de la mesa", ha añadido.

Cayo Lara, coordinador general de IU, ha subrayado que "está inventado el antídoto para salvar las vidas y no se salvan por el negocio de unos cuantos y la inoperancia del Gobierno".

La presidenta de UPyD, Rosa Díez, ha opinado que "es una vergüenza que los pacientes tengan que salir a la calle a reivindicar el derecho a la salud frente a un Gobierno que les dice que no hay dinero" y se ha preguntado "cuánto cuesta no salvar la vida de las personas".

En el texto dirigido a Rajoy, los manifestantes instan al Ejecutivo a emitir licencias obligatorias que permitan utilizar los nuevos fármacos contra la Hepatitis C sin el consentimiento de los propietarios de las patentes, en una situación de "emergencia" para la salud pública como la existente hoy en España, donde mueren doce personas al día por esta enfermedad.

La plataforma de afectados subraya que más de 4.000 personas han muerto por esta dolencia en España desde el pasado 15 de enero, cuando la Agencia Española del Medicamento autorizó los nuevos fármacos.