Los abogados de los acusados aseguran que sus clientes están tranquilos

El abogado de la familia de Álvaro Ussía, el joven que murió a la puerta de la discoteca 'Balcón de Rosales' de Madrid presuntamente por los golpes de tres porteros del local, no ha querido hacer declaraciones al entrar en la Audiencia Provincial porque, según él, "el juicio está dentro, no fuera".

A la espera de que se forme el jurado popular de once personas que tendrá que decidir sobre la culpabilidad o no de los tres acusados -Antonio Sánchez, alias 'Pitoño', David Alonso y David Sancio- el abogado que representa a la familia de la víctima, Pedro Colina, ha preferido guardar silencio. De hecho, ni la madre ni los hermanos de Álvaro, que tenía 18 años, han querido asistir a la vista oral.

Por su parte, la abogada de 'Pitoño', Miriam Vergara, para cuyo defendido la fiscalía pide 15 años de cárcel como autor de un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad, tampoco ha querido hacer comentarios a la prensa.

Sin embargo, las defensas de los otros dos acusados, que se enfrentan a 13 años de prisión por un delito de homicidio en concepto de cooperadores necesarios en la muerte de Ussía con la agravante de abuso de superioridad, han señalado que sus clientes de encuentran tranquilos.

David Sancio "está tranquilo y esperanzado en que se aclaren los hechos", ha comentado su abogado, Raúl Velázquez, quien ha considerado que el hecho de que el juicio se celebre con jurado popular no es beneficioso para su defendido porque los integrantes del mismo pueden recibir "información ajena al procedimiento".

Muerte de Ussía

La abogada de David Alonso, Ana Ruiz Velilla, considera que el tribunal popular no se dejará "influir por la prensa" y ha resaltado que el joven no participó en los hechos de los que se le acusan, por lo que confía en el veredicto de no culpable. Los hechos que se juzgan desde hasta el 18 de marzo se remontan a la madrugada del 15 de noviembre de 2008 cuando, según el escrito provisional del Ministerio Público, Álvaro Ussía fue expulsado de la discoteca 'Balcón de Rosales' a consecuencia de un leve incidente.

Una vez en el exterior se inició un cruce de insultos entre Ussía y los tres acusados, que trabajaban como porteros en esa discoteca, y uno de ellos, Antonio Sánchez, valiéndose de una zancadilla, tiró a Álvaro al suelo boca arriba. A continuación, se arrojó fuertemente sobre él, tirándose de rodillas sobre su pecho y manteniéndose así mientras le seguía golpeando, provocándole una rotura traumática del corazón.

Los otros dos acusados, conociendo que las acciones de su compañero comportaban un grave peligro de muerte para Álvaro, impidieron que sus amigos y otras personas acudieran en su ayuda e incluso le propinaron patadas. Álvaro Ussía fue asistido por el Samur y trasladado al Hospital Clínico San Carlos, donde falleció a las 7 de la mañana por la referida rotura traumática del corazón.