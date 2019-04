El abogado de Fran Rivera: "El fiscal debería preocuparse de los menores de Andalucía y no hacer juegos de artificio"

FRANCISCO RIVERA DECLARA ANTE EL FISCAL DE MENORES

Tras la polémica de la foto publicada Francisco Rivera en donde aparece toreando una vaquilla con su hija en brazos, el abogado del torero asegura indignado a Espejo Público que su cliente "no se arrepiente para nada" y que "si hubieran denunciado a una menor pidiendo por la calle con su padre" no cree que en solo 48 horas se hubieran hecho las diligencias. Invita al Fiscal de menores a "preocuparse de los menores" de Andalucía y a no "hacer juegos de artificio".