¿Qué es un negativo no concluyente en coronavirus?

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha dado negativo en la primera prueba que le han realizado de coronavirus. Desde fuentes gubernamentales se dice que "no se considera concluyente". Carmen Calvo continúa hospitalizada, con infección respiratoria, aislada en una habitación y le repetirán nuevas pruebas.

Es un procedimiento habitual porque cuando una prueba da negativa se repite porque no excluye completamente una posible infección de coronavirus. Esto se debe a que, si las muestras se tomaron o se transportaron incorrectamente, o si se tomaron en el momento equivocado, se podría obtener un resultado negativo de forma incorrecta. Esta es otra razón por la que los pacientes presuntamente infectados son examinados varias veces.

¿Cómo funcionan las pruebas de COVID-19?

El coronavirus no contiene ADN de doble cadena, sino ARN. Como las pruebas de PCR solo pueden hacer copias de ADN, primero hay que convertir el ARN en ADN.

Según la agencia SINC, de divulgación científica, el ARN del virus que se extrae de la muestra se purifica y se mezcla con una enzima llamada transcriptasa inversa, que convierte el ARN de una sola cadena en ADN de doble cadena.

El ADN vírico se añade a un tubo de ensayo junto con cebadores —secciones cortas de ADN diseñadas para unirse al virus—, nucleótidos —los bloques de construcción que componen el ADN— y una enzima constructora del ADN.

El PCR amplifica el código genético del virus. Los colorantes fluorescentes que se añaden al tubo de ensayo mientras se copia el ADN. Si emiten más luz, , permite confirmar la presencia del virus.

La fluorescencia aumenta a medida que se producen más copias y, si cruza un cierto umbral, la prueba es positiva. Si el virus no estaba presente en la muestra, la prueba PCR no habrá hecho copias, por lo que el umbral de fluorescencia no se alcanzará y, en ese caso, la prueba será negativa.

¿De dónde se cogen las muestras para la prueba?

Las pruebas para el coronavirus Covid-19 necesitan una muestra, que se recoge de la nariz o la parte posterior de la garganta del paciente. La OMS recomienda que las muestra lleguen al laboratorio lo antes posible, que su transporte sea adecuado a las normas establecidas, y que no se superen los 4 °C, evitando siempre la congelación o descongelación de la muestras.