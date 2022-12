La OCU responde a la pregunta del millón: ¿Cuál es el mejor turrón de chocolate?

La Navidad es esa época del año en la que todos sonreímos un poco más gracias a los elementos que la componen: las vacaciones, los regalos, la familia... y los turrones. Hay muchos tipos de turrones pero, sin duda, el más escogido es el de chocolate. De hecho, también encontramos mucha variedad dentro de los turrones de chocolate por lo que, a veces, resulta complicado saber cuál de ellos es el mejor.

Afortunadamente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos ha querido echar un cable para que estas Navidades nos comamos los mejores turrones de chocolate.

Para ello, han seleccionado un total de 17 marcas de turrón de chocolate crujiente y, a la hora de clasificarlos, han tenido en cuenta diversos aspectos como son los ingredientes, la información nutricional, los aditivos y, por supuesto, el precio. El jurado ha sido un grupo de pasteleros expertos, los cuales han probado todos y cada uno de ellos para dar su veredicto.

Estos son los mejores turrones de chocolate

Primero de todo, hay que diferenciar entre el turrón de chocolate y una tableta de chocolate. Hay personas que afirman que el turrón de chocolate no es turrón, sino chocolate, pero tienen bastantes diferencias. Los turrones suelen ser mucho más gruesos y crujientes, gracias al arroz inflado. Además, están mezclados grasas vegetales como aceite de girasol, grasa de palma o manteca de karité, que son de peor calidad que la grasa de manteca de cacao de las tabletas.

Los resultados de la cata son realmente decepcionantes: 8 de los 17 turrones analizados han sido calificados, directamente, como 'malos'. El hecho de que utilicen otras grasas vegetales implica que tengan menos cacao y, en este sentido, tan solo dos contienen manteca de cacao, que es lo suyo. De la misma manera, todas las marcas llevan aromas añadidos y aditivos que desvirtúan el sabor natural del cacao.

Aun así, entre ellos hay diferencias, ya que unos son más recomendables y más sanos que otros. Es el caso de la lecitina y no el del E476, que puede afectar a la mucosa y a la flora intestinal. Muchos lo utilizan, y eso ha sido penalizado por el jurado.

Tan solo 9 turrones de chocolate aprueban

Sin embargo, si comprásemos turrón de chocolate en función de lo sano que sea, no lo compraríamos. Lo que manda, a la hora de escoger uno u otro es el sabor. La opinión de los pasteleros revela que, en general, los turrones de chocolate son excesivamente dulces y eso ofusca las otras características.

Asimismo, encuentran fallos en el preparado, como la falta de brillo en el chocolate, mezclas mal hechas, el chocolate no se funde, el arroz no está bien repartido... Todo ello ha provocado que 8 marcas no alcancen la nota suficiente para alcanzar el corte. Eso sí, los consideran como una gran alternativa económica en cuanto a dulces navideños, ya que otro tipo de turrones salen bastante más caros.

Las mejores marcas de turrón de chocolate

Finalizadas las valoraciones, toca ir al turrón y revelar qué marcas son las que producen el mejor turrón de chocolate o, en este caso, el menos malo. En la primera posición de la lista encontramos al turrón de chocolate crujiente de El Corte Inglés que, gracias a su color brillante, grosor justo, olor natural, buen crujiente y su fundido ha ganado a la competencia. El único 'pero', eso sí, es que le falta algo de sabor.

Muy de cerca le sigue el turrón de chocolate Picó, del que destacan que tiene la mejor composición, debido a que solo utiliza manteca de cacao. Por tanto, si eres amante del turrón de chocolate, ya sabes cuáles tienes que comprar para estas fiestas.