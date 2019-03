Muchos padres compran la vacuna de la varicela en el extranjero o por internet

Farmacias extranjeras con servicio online venden por correo la vacuna de la varicela que ya no se puede comprar en España. Hasta ahora sólo Madrid y Navarra vacunaban a los 12 meses, y en el resto de las autonomías a los 12 años. Los padres podían comprar la dosis y vacunar antes a sus hijos, pero ya no es posible y eso se está notando en las farmacias.



La agencia Española del Medicamento estima que cada año se venden 315.000 dosis sin control de las autoridades sanitarias y se ha fijado la edad de vacunación en los 12 años.



Los pediatras no están de acuerdo y los farmacéuticos avisan del problema que está surgiendo: "los pediatras siguen recomendándola a sabiendas de que aquí no se puede conseguir, y lo que están haciendo los padres es ir con las prescripciones al sitio más cercano, por ejemplo en Galicia, compran la vacuna en Portugal".



Muchos padres se quejan de la falta de información. La vacuna de la varicela es eficaz entre el 80 y el 85%. Y según datos de la red de vigilancia europea la mayor parte de los casos se registra antes de los 10 años. Después su incidencia baja significativamente.