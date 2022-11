El hospital público de Santiago de Compostela es el primero que utiliza la técnica HIFU

Son los ultrasonidos focales de alta intensidad, HIFU sus siglas en inglés, un tratamiento pionero, sin cirugía, que en una hora elimina el temblor esencial en un 80% Más de 80 pacientes ya se han beneficiado de esta técnica: “Ahora puedo coger un vaso con agua y llevármelo a la boca. Mi calidad de vida mejora ostensiblemente”. Desde que cumplió los 60 años, Emilio Beceiro ve su vida limitada. Todo por culpa del temblor esencial, una enfermedad que le incapacita para realizar acciones tan sencillas como comer, “el trabajo que a una persona normal le lleva 20 minutos, a mí me lleva dos horas”.

“Cuando surgió la oportunidad del ultrasonido, se lo planteé al médico. No me veía como el perfil adecuado, pero le dije que no quería tomar más pastillas”. Así fue como el 24 de marzo de 2021 Emilio ingresó en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago para cambiar su vida. El tratamiento no conlleva ningún tipo de cirugía, pero sí engloba a distintos profesionales como neurólogos, neurorradiólogos, neurocirujanos, técnicos de radiología y enfermeros. Hasta ahora se utilizaban técnicas “invasivas, con perforación en el cráneo del paciente y que debía estar en todo momento despierto”, indica Miguel Gelabert, jefe del servicio de Neurocirugía del CHUS. Con los ultrasonidos hacemos lo mismo, “pero sin necesidad de tener que abrir el cráneo, lo que permite llegar a más pacientes”.

Esta es la clave, sin ningún tipo de duda. Cerca de 600 personas que sufren temblores se pueden beneficiar de este tratamiento. “Es un gran avance para todos”, señala Ángel Sesar, neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Antes de llevar a cabo esta técnica novedosa, los enfermos deben realizar “un TAC cerebral y una resonancia cerebral para saber si existe otro problema que pueda dificultar el uso del HIFU”, apunta Miguel Blanco, neurorradiólogo del CHUS.

Una técnica pionera en España

Cuando se confirma que no existe riesgo para el paciente, llega el momento más esperado. “Es la primera que se usa en un hospital público de España”, dice José María Prieto, jefe del servicio de Neurología del CHUS. “Los ultrasonidos producen una quemadura en una zona muy concreta del cerebro de 2 milímetros” y ahí es cuando consiguen que el temblor cese en un 80%.

Tan solo una hora después, Emilio ya ha terminado y se encuentra “muy bien, un paso enorme” para él. “Ahora puedo coger un vaso con agua y llevármelo a la boca”. Su calidad de vida “mejora ostensiblemente” y, como la de el, también la de los más de 80 pacientes que ya han probado la técnica HIFU y han dejado atrás el temblor que les incapacitaba en su día a día. Aquel 24 de marzo de 2021 ya era una técnica pionera, ahora, vuelve a serlo tras realizarse en dos áreas del cerebro en el hospital público de Santiago de Compostela.