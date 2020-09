No faltan médicos para atender la segunda ola de coronavirus según el Foro de la Profesión Médica

El Foro de la Profesión Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) desmiente que no haya médicos para afrontar esta segunda ola de la pandemia de coronavirus, como han apuntado distintos dirigentes políticos, sobre todo de la Comunidad de Madrid, donde la incidencia de contagios es muy alta.

Dese el Colegio de Médicos si piden un plan de contingencia "correctamente planificado", en que participen los profesionales porque, aseguran, han sido numerosas las ocasiones en las que han planteado posibles soluciones y han mostrado su disposición a colaborar sin que hayan sido escuchados.

Desde el Foro de la profesión Medica reclaman desde hace años un registro de profesionales sanitarios que todavía no está en funcionamiento y que resulta clave para poder planificar las necesidades de la profesión. La principal conclusión de los datos oficiales es que el sistema de formación está saturado y el de contratación, obsoleto y caducado.

Uno de los países con más Facultades de Medicina

El Foro de la Profesión Médica también señaló que la idea deslizada en estos días de que no existía una oferta formativa suficiente queda en entredicho si se atiende a que España es el segundo país del mundo respecto al número de Facultades de Medicina por número de habitantes, puesto que en 10 años se ha pasado de 28 a 44, lo que supone un 64% más.

La solución no pasa por un aumento de plazas en las universidades. Desde 2010 hay dos candidatos para cada plaza que se oferta, por lo que uno de cada dos graduados en Medicina no va a poder continuar con la Formación Sanitaria Especializada y por tanto no podrá ejercer como médico en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Como ejemplo, recordaron desde este Foro, en la convocatoria de 2019 se alcanzó el máximo de plazas convocadas con 7.845, pero también el número más alto de aspirantes, con 16.176 médicos.

Títulos extranjeros homologados

Según datos del Colegio de Médicos, en 2019 se homologaron 5.769 títulos extranjeros de Educación Superior y en 2020, en pleno estado de alarma y dentro del plan de contingencia, en colaboración con Inmigración, el CGCOM trasladó a los Colegios de Médicos los expedientes de 750 médicos extracomunitarios homologados, de los que cerca de 500 no constan, a día de hoy, en las bases de colegiados, por lo que cabe preguntarse con preocupación si el incremento que se solicita desde la Consejerías de Sanidad va a incidir realmente en la solución de urgencias o bien se está abriendo una puerta de entrada en la Unión Europea hacia un espacio de ejercicio más atractivo y mejor reconocido profesional y retributivamente.

3,9 médicos por cada 1.000 habitantes

Respecto al ámbito laboral, el Foro desmiente tajantemente que no haya médicos, ya que si se ponen los datos en comparación con los del resto de países de la Unión Europea, España cuenta con 3,9 médicos en ejercicio por 1.000 habitantes, mientras que la media europea está en 3,7.

Con estos datos el Foro insiste en que la situación actual "proviene de una política irregular de contrataciones. Se debe formar a los médicos que se necesitan, para lo cual resulta clave una adecuada política de recursos humanos y una planificación alejada de la improvisación se está evidenciando en estos meses".

Madrid debería pasar a Fase 1 y más restricciones en el resto

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha considerado que con los datos epidemiológicos que tiene Madrid, debería "derivar casi a una fase 1" y en el resto del país se debería adoptar "un nivel más restrictivo", salvo en Asturias.

Ha alertado de que cada vez va a haber más víctimas, los hospitales se van ir sobrecargado y los profesionales van a estar más cansados, por lo que se tienen que tomar más medidas y no mirar para otro lado. "Con las cifras que tiene Madrid casi tenía que acercarse a una fase 1 y todo el mundo tendría que hacer más de lo que se está haciendo, salvo Asturias", ha subrayado Romero, quien ha advertido de que en España "la pandemia nos ha sobrepasado".

Equilibrio entre la situación sanitaria y la económica

Tras reconocer que hay que mantener el equilibro entre el control de la pandemia y la situación económica y social, ha asegurado que "si no arreglamos lo sanitario, lo demás está abocado a una verdadera tragedia. No podemos volver a caer en la misma piedra".

Romero ha recordado que hace un mes el Consejo General de Colegio Médicos dijo que había que dar un golpe de timón y plantear un mando único en salud pública, y ha denunciado el debate político en este tema, al que ha dicho asistir "atónito e indignado", y que "no nos está dejando muy bien" a nivel internacional.

El presidente de los médicos se ha preguntado qué hace falta para que haya una opinión experta que marque las directrices. "Lo que nos resulta esperpéntico es que no tengamos una base común en la toma de decisiones", ha dicho Romero, quien ha recordado que Andalucía y Castilla y León han pedido "a voz en grito" que haya un escenario único para la toma de decisiones.