Europa da luz verde al tratamiento de uno de los subtipos de cáncer más comunes: reduce el riesgo de avance en la mitad de pacientes

La Comisión Europea ha dado luz verde a la combinación de 'Truqap' (capivasertib) con 'Faslodex' (fulvestrant), indicados para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptores de estrógeno (RE) positivos y HER3 negativos, o una o más alteraciones en PIK3CA, AKT1 o PTEN tras la recurrencia o progresión durante, o de forma posterior, al tratamiento endocrino.

Este es comercializado por la farmacéutica AstraZeneca y su aprobación sigue la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano, basado a su vez en un ensayo publicado en 'The New England Journal of Medicine', según indica la farmacéutica en nota de prensa.

Los resultados del ensayo mostraron como esta combinación de medicamentos redujo el riesgo de avance de la enfermedad, así como el de muerte a un 50% en aquellos pacientes que presentaban tumores con biomarcadores específicos, frente al resto de participantes que recibieron Faslodex con placebo.

Cabe recordar que el cáncer de mama causó más de 140.000 muertes en 2022, mientras que los diagnósticos ese mismo año superaron los 550.000. El cáncer de mama con receptores hormonales positivos, se trata del subtipo más común de cáncer de mama, mientras que más del 97% de los tumores de cáncer de mama HR positivos, son RE positivos. Paralelamente, las mutaciones en PIK3CA, AKT1 y alteraciones en PTEN ocurren con frecuencia y afectan aproximadamente al 50% de los pacientes con cáncer de mama HR positivo avanzado.

La investigadora clínica principal del Grupo de Cáncer de Mama del Instituto Vall d'Hebron, Mafalda Oliveira, explica que: "Los pacientes con cáncer de mama RE positivo avanzado", es decir, con receptores de estrógeno positivo, "suelen experimentar progresión tumoral o resistencia hacia regímenes de tratamiento de base endocrina ampliamente utilizados". La doctora enfatiza la "necesidad urgente" de otorgarle más tiempo a estas pacientes para controlar la enfermedad. Para esto resulta clave realizar las pruebas necesarias para identificar a paciente que se puedan beneficiar de esta combinación de 'Truqap' y 'Faslodex'.

De igual manera, Dave Fredrickson, vicepresidente de la unidad de negocios oncológicos de Astrazenca, Destaca que "Truqap es ahora el primer y único inhibidor de AKT aprobado en la Unión Europea para pacientes con cáncer de mama RE positivo que tienen tumores que albergan estos biomarcadores específicos."

Ya se pueden predecir las recaídas

Ya es posible predecir las recaídas del cáncer de mama meses o incluso años antes de que se produzcan. Según explica el Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de la Universidad de Londres (Reino Unido), un grupo de científicos ha encontrado un método con el que esperan abrir la puerta a nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer recurrente que lo atajen en fases mucho más tempranas.

Estos científicos analizaron muestras de sangre en busca de ADN tumoral circulante -liberado al torrente sanguíneo por las células del cáncer- y fueron capaces de identificar a todas las pacientes del estudio que más adelante experimentarían recaídas, al detectar niveles muy bajos del cáncer en la sangre (lo que se conoce como enfermedad residual molecular).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com