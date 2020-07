Benito Almirante, jefe Enfermedades Infecciosas en Vall d´Hebrón: "no hay evidencia científica que avale el uso sistemático de la mascarilla"

Cataluña ha adoptado una medida de endurecimiento del uso de mascarilla en interiores, que ya existía, y en exteriores, incluso cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio que indica la ley. Se trata de extender este uso obligatorio de la mascarilla siempre a toda la población mayor de 6 años para sumar una medida más que ayude a contener la expansión del coronavirus. Preocupa la situación de los rebrotes, sobre todo en Lleida, y la mascarilla se presenta como un aliado.

De todos modos, expertos, como el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Hospital Vall d´Hebron, en Barcelona, Benito Almirante, no considera que haya evidencias que amparen esta medida tan drástica y cree que se debe acotar en el tiempo. Así lo expresa en esta entrevista.

¿Qué le parece la decisión del Govern de introducir la obligatoriedad del uso de las mascarillas como medida general ante el brote de Lleida, parece causa-efecto?

No sé si el motivo es éste, no conozco la normativa exacta, no sé si el argumento es este, realmente la medida es de un ámbito muy extenso para un brote de un área delimitada. Si es así, si este es el motivo, es muy importante la delimitación en el tiempo porque si el brote se controla no sé muy bien si la normativa del uso obligatorio de mascarillas se va a sustituir por el uso que tenía la mascarilla con anterioridad a esta nueva normativa.

¿El necesario del uso de la mascarilla?

Yo creo que en este momento tenemos los mismos conocimientos de hace unos meses, no hay ningún dato científico que avale que en aire exterior haya transmisión del coronavirus con una intensidad suficiente como para ser obligatorio de la mascarilla en todas las circunstancias el uso de las mascarillas. Yo no conozco si esta nueva normativa lleva aparejado un argumentario científico que justifique esta circunstancias. Si lo lleva tendremos que analizarla y valorarla.

"No hay evidencia científica concluyente que avale el uso sistemático de la mascarilla"

Mi opinión sigue siendo la misma no hay evidencia científica concluyente que avale el uso sistemático de la mascarilla. Y si la hubiera no acabo de entender muy bien porque no es general el uso de la mascarilla en todo el mundo y, concretamente, en todo el territorio español, claro.

¿Varios científicos piden a la OMS que reconozca que el virus se puede transmitir por el aire a una distancia de 10 metros?

Estoy totalmente de acuerdo, esto es una demostración científica pero que está demostrada para ambientes cerrados. Y además hay estudios muy concluyentes, uno en un restaurante chino, otro en una oficia de Corea, donde hay aire circulando a gran presión con aire acondicionado y no hay salida al exterior de este aire, y por lo tanto el aire circula, y por lo tanto donde está totalmente demostrado que las gotitas del aire que recircula pueden llevar cantidad de virus suficiente como para producir la enfermedad.

"Si el virus se transmite con el aire con gotas pequeñas que circulan hasta diez metros, las mascarillas que nos ponemos no sirven para nada"

Esto también en el ambiente sanitario y, por lo tanto, nosotros también tenemos unas medidas de protección cuando esta situación se puede producir. Esto es una evidencia científica clara de que en determinadas circunstancias se tenga que utilizar la mascarilla. Concretamente en ambientes cerrados donde haya aire a presión, con aires acondicionados y donde el aire recircule en lugar de ser sustituido de forma periódica por aire del exterior. No es una cosa que esté relacionada con las mascarillas.

Valoración ante la obligatoriedad de las mascarillas en Cataluña

Si el virus se transmite con el aire con gotas pequeñas que circulan hasta diez metros, las mascarillas que nos ponemos no sirven para nada, o sirven para muy poco. Nos tendríamos que poner mascarillas FFP2, que son las que utilizamos en el ámbito sanitario. Estas mascarillas protectoras que nos ponemos solo sirven para gotas de gran tamaño que se transmiten a un metro o metro y medio de distancia, en cualquier caso, parece muy claro que en ambientes cerrados, sobre todo si hay una cercanía, a una distancia menor de un metro y medio, la mascarilla tiene un efecto protector innegable, pero en ambientes en el exterior es mucho más discutible su uso.

¿Las mascarillas quirúrgicas nos protegen de las gotas grandes pero no de esas gotas que podrían ir viajando incluso a diez metros?

Las gotas estas pequeñas que circulan 10 metros solo son posible protegerlas de forma absoluta con mascarillas especiales que solo son las que utilizamos en los hospitales y esto es diferente de las quirúrgicas que protegen de gotas gruesas y algunas de ellas solo sirven para no transmitir, no para protegernos. Las mascarillas que se denominan higiénicas sirven para no transmitir no para protegerse.

¿Con qué se tiene que quedar el ciudadano?

En Cataluña hay que ponerse la mascarilla, porque hay una sanción, la mascarilla en Cataluña es como un semáforo, porque es una obligatoriedad que lo marca una norma, y su no cumplimiento es sancionado, no es una cuestión de discutir si es necesario o no. Puedo opinar desde el punto médico, la obligatoriedad es absoluta. Si voy a una terraza a tomar una cerveza con 25 personas o si me voy a la playa con 150, entonces sí me la podré.

¿Pero cuál es su opinión personal o médica?

Mi opinión es que no hay ningún dato científico que avale esta medida, es una medida que toman las autoridades sanitarias en aras a proteger más a la población, pero no todas las decisiones tienen un aval científico.