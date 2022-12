El antiviral para el Covid no reduce las muertes ni los ingresos hospitalarios

El primer antiviral aprobado para tratar el Covid-19, molnupiravir, no reduce los ingresos hospitalarios ni las muertes en adultos vacunados con infección por Covid-19, que tienen un mayor riesgo de mortalidad. Así lo han expuesto los resultados de un ensayo controlado aleatorizado publicado en The Lancet. No obstante, los pacientes tratados con este fármaco sí se recuperaron más rápido.

Los primeros datos del estudio, realizado en invierno de 2021-2022 cuando la variante Ómicron era dominante, se dieron a conocer este mes de octubre. Como resultado, los médicos consideran que es necesario limitar el uso de molnupiravir.

Estudios previos mostraron que molnupiravir, conocido como Merck en EEUU y Canadá, es efectivo para disminuir los ingresos hospitalarios en pacientes con Covid-19 de gravedad leve a moderada. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso para pacientes con mayor riesgo hospitalario.

El fabricante del fármaco en cuestión aseguró que el antiviral reducía cerca del 50% del riesgo de hospitalización o muerte de los pacientes con dicha enfermedad. Asimismo, el molnupiravir podía tomarse de forma oral y su prescripción a domicilio era sencilla.

Estudios previos

Hasta ahora solo se han realizado estudios en poblaciones no vacunadas y antes de la aparición de la variante ómicron. "A medida que los países avanzan en sus estrategias para manejar las sucesivas oleadas de infecciones por Covid-19, no se debe olvidar el tema de la resistencia a los antibióticos. El uso de antivirales para tratar a pacientes que probablemente no obtendrán beneficios conlleva el riesgo de impulsar aún más la resistencia a los antimicrobianos, desperdiciar recursos y exponer a las personas a daños innecesarios. Por lo tanto, nuestro estudio contribuye a la valiosa base de evidencia sobre quién no debe ser tratado con estos preciosos agentes recién descubiertos, para empoderar a los médicos para que tomen decisiones basadas en evidencia sólida al prescribir tratamientos para las infecciones por Covid-19", anota Ly-Mee Yu, de la Universidad de Oxford.

Sin embargo, el medicamento sí fue efectivo en reducir la carga viral y puede ayudar a acelerar la recuperación del paciente en, aproximadamente, cuatro días, según estimaron los investigadores según los datos del estudio.

"Puede haber circunstancias en las que el molnupiravir podría ser útil, por ejemplo, en sistemas de salud bajo presión donde podría usarse para ayudar a los trabajadores clave a volver al trabajo más rápido", apunta el investigador codirector del estudio, Chris Butler, de la Universidad de Oxford.

"Pero, en última instancia, es necesario sopesar esos beneficios con el coste del fármaco", añade el investigador, Paul Little, de la Universidad de Southampton. "Por el momento, creo que hay que decir que no use este fármaco en la población general, incluidos los que tienen un riesgo ligeramente mayor", concluye Little.