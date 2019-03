El caso ha sido tan llamativo que lo ha recogido la revista médica New England Journal of Medicine, y dicen que no es el primer caso que se conoce, ya que un 2% de las personas que se diagnostican con ataque al corazón, en realidad padecen este síndrome.

Esto ocurre normalmente después de la pérdida de un ser querido y es más común que se dé en mujeres que ya han pasado la menopausia.