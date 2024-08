VÍDEO: Aumentan las protestas de extremistas contra la inmigración en Rotherham (Inglaterra)

La desinformación y la xenofobia están siendo los ingredientes que están construyendo un contexto violento en Reino Unido. El último escenario donde se han producido estas situaciones es Rotherham, en Inglaterra. Al grito de "sáquenlos", unos manifestantes de ultraderecha asaltaron un hotel de la ciudad donde el Gobierno alberga a solicitantes de asilo. Aquí, los protestantes lanzaron todo tipo de objetos para forzar la entrada y provocaron un incendio. Este tipo de manifestaciones se están extendiendo por todo el país y la reacción del primer ministro británico no ha tardado en llegar y ha denunciado la "brutalidad de la ultraderecha".

El pasado lunes 29 de julio, se conoció la trágica noticia de que en la localidad inglesa de Southport, al norde de Liverpool, un joven de 17 años había atacado con un arma blanca un taller infantil de baile. A consecuencia de ello, tres niñas de 6,7 y 9 años perdieron la vida. Un suceso que miembros del partido de extrema derecha, Liga de Defensa Inglesa, asociaron a un inmigrante. Las noticias falsas y los bulos se empezaron a propagar por redes sociales.

La situación aumenta cada vez más su agresividad. El pasado 31 de julio, los manifestantes de esta índole, acorralaron una mezquita en el contexto de un ataque donde medio centenar de agentes resultaron heridos. Son cada vez más violentos y gracias a internet se mueve por todo el país. El modus operandi es buscar inmigrantes y amedrentarlos, violentarlos... e incluso no les importa enfrentarse a la Policía.

Atacan residencias donde habitan inmigrantes, comercios, vehículos, mezquitas, etc. La 'BBC' informa de que los manifestantes antiinmigrantes han causado situaciones donde tres policías han sido heridos de gravedad. La organización Hope Not Hate ha señalado que la mayoría de protestas se están planificando de manera orgánica, a menudo por gente local en internet.

En este caso, el ataque al hotel Holiday Inn, Rotherham, han roto las ventanas del edificio donde residían muchos inmigrantes y han prendido fuego a enseres en una de sus fachadas. Todo ello ignorando la presencia de policial, a los cuales también han laznado objetos a los agentes, como sillas. Después de toda esa violencia, los manifestantes lograron entrar en el edificio.

El primer ministro, Keir Starmer, se pronuncia

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha pronunciado sobre lo sucedido en el hotel de Rotherham y, según recogen medios como 'The Guardian', ha amenazado: "Os garantizo que os arrepentiréis por tomar parte de este desorden".

"No hay ninguna justificación para tomar esta acción", alega el primer ministro que, además, califica estos actos como "no protestas" sino "actos violentos" que "no caben ni en las calles ni en internet". Asegura que quienes participen en esta oleada de violencia "se enfrentarán a toda la fuerza de la ley" y avisa de que la Policía va a estar haciendo arrestos". Startmer dice que los manifestantes solo son "matones de extrema derecha" y destaca lo "aterrador que debe ser" sentirse atacado y amenazado "por el color de piel o fe". "Esta turba violenta no representa a este país y lo llevaremos a la justicia".

