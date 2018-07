Salvini acusa a la Unión Europea de intentar "engañar" a Reino Unido durante las negociaciones sobre el 'brexit'

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha acusado a la Unión Europea de intentar "engañar" a Reino Unido en el marco del acuerdo sobre el 'brexit', según ha informado el diario británico 'The Sunday Times'. "No hay objetividad o buena fe del lado europeo", ha aseverado el ministro durante una entrevista concedida al citado periódico.

Según Salvini, que ha instado a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, a adoptar una postura más dura en las negociaciones con el bloque comunitario, su experiencia en el Parlamento Europeo indica que "o te impones o te engañan". Asimismo, ha instado a May a estar preparada para abandonar la Unión Europea sin un acuerdo, una situación que muchos temen que provoque el caos. Londres tiene previsto dejar el bloque el 29 de marzo de 2019 a pesar de las dificultades a las que se enfrenta la dirigente británica.

"En relación con algunos principios no hay necesidad de mostrarse flexible, no debes recular", ha destacado en relación a la postura adoptada por May. Por otra parte, Salvini ha criticado la perspectiva europea y ha manifestado que Bruselas está tratando de "castigar" a Reino Unido por haber votado a favor del 'brexit'.