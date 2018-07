Rusia califica el asesinato de su embajador en Turquía de "ataque terrorista"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado por teléfono a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para compartir información sobre el asesinato del embajador en Ankara, Andrei Karlov, según han informado fuentes oficiales a la prensa turca.

Karlov ha fallecido tras ser disparado por un hombre armado mientras inauguraba una exposición en un centro cultural de Ankara. "Calificamos lo ocurrido como un ataque terrorista", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova.

El atacante ha sido abatido por las fuerzas especiales de la Policía. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia de noticias Reuters, se trata de un policía que trabajaba en Ankara pero que estaba fuera de servicio. Las imágenes del suceso difundidas en redes sociales muestran a un joven vestido de traje que, tras realizar varios disparos por la espalda contra Karlov --que queda inerte en el suelo--, comienza a proferir gritos en turco, además de 'Allahu akbar' (Dios es el más grande).

De acuerdo con el diario 'Hurriyet', el asesino ha gritado "¡No olvidéis Alepo! ¡No olvidéis Siria! Mientras nuestros hermanos no estén a salvo, no gozaréis de seguridad". "Quien quiera que comparta esta opresión pagará por ella uno a uno", ha afirmado. "Solo muerto me llevaréis de aquí", ha añadido.

El asesinato se ha producido justo un día antes del encuentro que van a mantener los ministros de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, Rusia, Sergei Lavrov, e Irán, Javad Mohamad Zarif, en Moscú para discutir sobre Siria.

En este sentido, el alcalde de Ankara, Melih Gokcek, ha considerado que el objetivo del ataque era enfrentar a Rusia y Turquía. "Sin duda alguna, este atentado aspira a echar a perder las relaciones entre Rusia y Turquía", ha declarado a NT