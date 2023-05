Alerta en Moscú por varios incendios: preocupa el fuego en el Ministerio de Defensa ruso

La capital de Rusia se encuentra en alerta por varios fuegos que han desatado la alarma en Moscú. Hay varios incendios en distintas partes de la ciudad: uno en un mercado en construcción situado a las afueras de la ciudad, y otro en los alrededores del Ministerio de Defensa.

Este último es el que más inquieta. El Kremlin niega que el fuego se esté produciendo en el edificio, pero se ve como una humareda rodea las instalaciones. Y una mujer asegura que el olor a quemado es "horrible", detalla la 'CNN'. La agencia rusa de noticias 'TASS' reportó el incendio en el Ministerio, pero el Kremlin lo niega.

"No se ha confirmado la presencia de un incendio, ya que los bomberos no detectaron ningún fuego a su llegada. Tampoco hay información sobre víctimas", expresaba el Ministerio de Situaciones de Emergencia según recoge la 'CNN'.

En un inicio, la agencia de noticias rusa informó de que se había declarado un incendio "en un balcón del Ministerio de Defensa en Frunzenskaya Naberezhnaya", recoge el medio 'tiempo'.

Hace unas semanas Rusia acusaba a Ucrania de haber intentado asesinar al presidente Vladimir Putin en un ataque con drones al Kremlin. El régimen de Kiev ha realizado esta noche un intento de atacar la residencia del presidente ruso en el Kremlin (...) "El presidente de Rusia no ha resultado herido como resultado de este acto terrorista".

Moscú lo consideró como un acto terrorista a días de la celebración del Día de la Victoria. Tras el suceso, el alcalde de Moscú, prohibió el uso de drones, "a excepción de los utilizados por decisión de las autoridades".

Sin embargo, desde el Reino Unido sospechan que detrás del supuesto ataque sobre el Kremlin para matar a Putin, podrían estar las propias autoridades rusas, en un intento por justificar futuros ataques. "Cualquier cosa es posible, pero no hay beneficio alguno para Ucrania al hacerlo, no hay ventaja militar, todo el mundo sabe que Putin no se queda en el Kremlin", dijo un cargo del ministerio de Defensa británico.