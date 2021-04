La Policía del Capitolio fue avisada del asalto pero le ordenaron no actuar, según un informe

Un informe sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero asegura que la Policía fue avisada "de forma clara" sobre la violencia de los atacantes. El documento también indica que los oficiales al mando ordenador no usar "tácticas agresivas" para contener a los manifestantes, puesto que habrían recibido orden de no actuar.

El inspector general, Michael A. Bolton, ha elaborado el documento sobre lo ocurrido en el Congreso estadounidense durante la ceremonia para nominar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Según el informe, divulgado por el diario 'The New York Times', los responsables de la seguridad de la institución no se prepararon de forma adecuada a pesar de las advertencias sobre la amenaza que representaban los partidarios de Donald Trump.

De hecho, el inspector añade que la Policia usaba un equipo de protección defectuoso.

La violencia de los partidarios de Trump

Además, los funcionarios encargados de proteger el Capitolio habrían ordenado a su Unidad de Disturbios Civiles que se abstuviera de utilizar armas de control de multitudes poderosas, como granadas, para sofocar el ataque.

Se trata del informe más delicado publicado hasta la fecha, puesto que resalta los fallos y errores de cálculo en el ataque al Capitolio. Y es que, tres días antes del asalto, un informe de Inteligencia de la Policía del Capitolio ya había advertido sobre la violencia de los simpatizantes de Trump, que creían en su falsa proclama sobre el fraude electoral que nunca se llegó a demostrar en Estados Unidos.

El asedio dejó cuatro muertos y varios heridos y abrió el debate sobre los riesgos de la polarización política días antes de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca.