La ONU lanza solo una opción para la humanidad: "Solidaridad climática o suicidio colectivo"

"Nos estamos acercando peligrosamente al punto de no retorno y para evitar ese terrible destino, todos los países del G20 deben acelerar la transición en esta década", es la alerta del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el cambio climático. La Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP27) en Sharm el Sheikh (Egipto).

La cumbre del clima de Egipto se hace eco de una demanda histórica: la de proteger a los más vulnerables por los daños y las pérdidas ocasionadas por la crisis climática. Además, la ONU pide gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras para pagar la factura de esta crisis.

Los discursos de los líderes han sido claros y contundentes. Miran al futuro para no condenar a las próximas generaciones a una catástrofe climática. "La humanidad tiene una opción, cooperar o perecer, es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo", exclamaba Guterres. Una solidaridad que los países de la COP27 quieren extender a países como Somalia, Siria o Pakinstán, donde el hambre se ha incrementado por el cambio climático.

David Bealey, director del Programa de Alimentos de la ONU, enunciaba que "estamos en un momento de turbulencia, pero tenemos soluciones para que la gente pueda adaptarse y sobrevivir. La sequía y las inundaciones han aumentado, y con ello, la pérdida de cosechas.

"La última década para cambiar el rumbo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado presente en Egipto para combatir la crisis climática, uno de sus principales objetivos. En un artículo publicado en 'El País', junto al presidente senegalés Mack Sall, lanzaba un mensaje a la población: "La ciencia nos dice que nos encontramos en la última década de la que disponemos para cambiar el rumbo. Debe ser la década de la acción. No de la planificación. No de las promesas. No de las propuestas. De la Acción".

Sánchezanunciaba en Egipto que España aportará 30 millones de euros adicionales al Fondo de Adaptación. Remarcaba el jefe del Ejecutivo que la crisis debe ser "una motivación adicional para acelerar la transición ecológica".