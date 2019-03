Obama autoriza vuelos de reconocimiento sobre Siria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó este fin de semana el inicio de vuelos de reconocimiento sobre Siria como posible paso previo a futuros ataques contra los yihadistas del Estado Islámico (IS), informaron este lunes fuentes oficiales al diario "The New York Times" y a la cadena CNN.

Los vuelos de reconocimiento se efectuarán con una combinación de diferentes aeronaves, entre ellas 'drones' (aviones no tripulados) y otros aviones especiales, explicaron fuentes del Departamento de Defensa.

Los vuelos podrían comenzar "en cualquier momento", según fuentes oficiales. Según el 'The New York Times', estos vuelos de reconocimiento son la antesala de potenciales ataques aéreos sobre posiciones del EI en Siria, en un momento en el que EE.UU. lleva dos semanas de bombardeos "selectivos" en el norte de Irak contra los yihadistas.

"Los vuelos son un paso significativo hacia la acción militar directa de EE.UU. en Siria, una intervención que podría alterar el campo de batalla en la guerra civil de tres años en la nación", explica el rotativo en base al relato de fuentes del Pentágono. Según las mismas fuentes, la Administración

Obama "no tiene la intención" de notificar al Gobierno de Bachar al Asad sobre estos vuelos de reconocimiento.

Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid al Mualem, dejó claro que el Gobierno de Bachar Al Asad permitirá a Estados Unidos atacar a los yihadistas dentro de sus fronteras siempre y cuando sea "en coordinación previa" con sus autoridades.

Los vuelos de reconocimiento no representarían la primera entrada de EE.UU. en el espacio aéreo sirio sin pedir permiso, ya que en julio, un grupo especial de fuerzas estadounidenses, llevó a cabo una operación de rescate frustrada para liberar a rehenes del EI en la nación, incluido el periodista James Foley, cuya muerte trascendió la semana pasada.

El Pentágono explicó este lunes en rueda de prensa antes de que trascendiera la información de los vuelos de reconocimiento que prepara posibles acciones adicionales para combatir al EI tanto en Irak como en territorio sirio.

El Pentágono estudia opciones para combatir al EI tanto en Irak como en Siria, "con una variedad de herramientas militares que incluyen los ataques aéreos", dijo el coronel Ed Thomas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, ya advirtió la semana pasada de que la derrota de los yihadistas requiere una estrategia a largo plazo al considerar imposible acabar con ellos si no se atacan sus posiciones en suelo sirio, donde son más fuertes.