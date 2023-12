Las nuevas medidas del Kremlin para engordar las filas del Ejército ruso

El Gobierno ruso empieza a resentirse de las bajas de sus soldados por la guerra de Ucrania. Aunque el Kremlin no quiere reconocer que necesita una nueva movilización de soldados, sí empieza a saberse que el Ministerio de Defensa quiere tener a su disposición el mayor número de civiles posible. Para conseguirlo, ha diseñado un plan para los próximos meses y, entre otras medidas, ha decidido excluir como motivo para no ir a filas las "enfermedades que no tienen un impacto significativo en la capacidad militar". De momento, no han aclarado a qué enfermedades se refiere.

Lo que sí parece claro es que tener ciertas enfermedades dejará de ser una excusa para evitar alistarse, sobre todo si la guerra con Ucrania se alarga por mucho tiempo. En la primera gran movilización de reclutas en septiembre de 2022, los motivos de salud fueron las principales alegaciones de los jóvenes rusos para intentar evitar su presencia en el frente.

Ahora, desde el Ministerio de Defensa, revisan cómo se hizo aquel reclutamiento y tratan de aprender de los errores. Entonces se registraron miles de denuncias de aquellos que fueron movilizados, precisamente, porque fueron obligados a servir en Ucrania aunque disponían de un certificado médico que les eximía. 300.000 civiles fueron llamados a filas.

"La operación militar especial seguirá. Nuestra economía se ha adaptado y proporciona el marco necesario para su continuación", ha asegurado el portavoz de Putin, Dmitri Peskov.

Más mili

Otra de las iniciativas que se estudian es la de ampliar la mili hasta los dos años. Esto aseguraría contar con más tropas disponibles. Además, Andréi Guruliov, diputado, teniente general y miembro del comité de Defensa de la Duma Estatal, ha propuesto también suprimir centros de estudios para favorecer la entrada de los rusos en las Fuerzas Armadas, ya que estar en proceso de formación sirve para aplazar el servicio militar obligatorio.

El presidente Vladímir Putin ha decretado un aumento -hasta los 2,2 millones- del personal teórico de las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que Rusia modifica este tope. Putin ya lo hizo en 2000 y 2010 al reformar la estructura militar heredada de la URSS, y lo volvió a hacer en agosto de 2022, al aumentar el límite en 130.000 militares seis meses después de comenzar la invasión de Ucrania, tras ver que se alargaría.