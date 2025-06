Casi la mitad de los habitantes de la Tierra experimentaron una media de 30 días más de calor extremo entre el 1 de mayo de 2024 y el 1 de mayo de 2025 en comparación con un mundo en el que no existiese el cambio climático.

Son conclusiones publicadas por científicos de World Weather Attribution, y no son las únicas. También apuntan a que las altas temperaturas soportadas estos días pasados son más altas que el 90% de las observaciones históricas en su área.

Alguien podría decir que es lo que toca en esta época del año, sin embargo, venimos de un otoño y un invierno duros y con fenómenos meteorológicos como la DANA que azotó Valencia el pasado mes de octubre. Algo está ocurriendo y sin embargo, nadie parece estar dando la voz de alarma, o quizás si la están dando nadie parece estarse alarmando.

En este clima de incertidumbre, de dudas y de soledad se fraguan lo que se conoce como cafés climáticos. Desde la Newsletter de Antena 3 nos hemos puesto en contacto con Linda Aspey, consultora en psicología climática, integrante de la Climate Psychology Alliance, y una de las impulsoras de esta iniciativa en Reino Unido.

Linda nos pone un poco en contexto, ya que para hablar de los cafés climáticos antes hay que hablar de Rebecca Néstor, ahora presidenta de Climate Psychology Alliance. Ella conoció una iniciativa que llevaba por nombre 'Death Cafe' o 'café de la muerte'. Reuniones informales en las que los asistentes podían hablar sin complejos ni temores de un tema considerado por muchos tabú, la muerte.

Con la pandemia de la COVID-19, el miedo, la sensación de inseguridad y lo desconocido zarandeó el mundo haciendo que estos encuentros ganasen popularidad. Hablar de las preocupaciones fue más que nunca una terapia generalizada.

Linda añade: 'A menudo nuestras sociedades no hablan de cosas difíciles y cuando se encuentran con otras personas y pueden hablar de cosas difíciles, hay una sensación de alivio. Así que ella había oído hablar de estos cafés de la muerte y pensó, bueno, ¿por qué no veo si puedo hacer algo con el clima? Y así, diseñó un modelo de café climático. Ahora los llamamos círculos de escucha para asegurarnos de que la gente tenga claro lo que son'. Esta modalidad nació en Oxford, con encuentros presenciales antes del confinamiento. A partir del confinamiento, se conectaron online.

En el caso de la muerte está clara la preocupación, pero de qué se liberan los asistentes a los cafés climáticos. Pues de lo mismo, del miedo a lo desconocido. 'A menudo, lo que les preocupa es que no se esté hablando de ello. Se preguntan ¿por qué la gente no habla de esto? siendo un tema tan importante. ¿Por qué no estamos hablando? ¿Por qué es difícil sacar el tema? ¿Por qué me siento tan solo con esto? ¿Por qué no puedo decirle a nadie lo que siento? Muy a menudo tienen una sensación de aislamiento, de que no pueden tener estas conversaciones que les parecen prohibidas. La gente, a menudo, viene con dolor por lo que ven que están perdiendo. Puede ser que hayan notado que en la naturaleza hay menos insectos, que lean sobre eventos malos que suceden a la biodiversidad, la pérdida y las extinciones. Y eso les puede provocar su propio duelo ecológico'.

Además, Linda añade que la gente ve en la televisión los fenómenos que ocurren en otros países, episodios mucho más extremos que cambian la vida de las personas, devastan vidas, hogares, medios de subsistencia y cultivos. Por lo que, tener un lugar donde la gente pueda 'hablar les hará sentirse mejor, 'más conectados, simplemente aliviados y, extrañamente, un poco más energizados y esperanzados'.

Preguntamos a la experta si su sensación es que el común de los mortales no le estamos dando la importancia que debiéramos al cambio climático y aunque reconoce que los hay 'más conscientes que otros' cree que 'todos estamos impactados' y advierte que influye mucho en qué parte del mundo estemos ya que 'no en todas las partes se tiene la oportunidad de pensar' sobre ello porque 'los acontecimientos ocurren antes de que si quiera lo piensen' y avisa de que cada vez habrá 'más refugiados climáticos'.

Eso sí, como bien dice Linda 'no se trata de alarmar a todo el mundo' sino de encontrar un 'equilibrio' perfecto. 'Necesitamos un nivel de preocupación para estar alerta, y también necesitamos encontrar una manera de manejar nuestras preocupaciones para que no nos abrumen y nos lleven a una desesperación absoluta o a una desconexión y negación total'.

Y para ello, los cafés climáticos se presentan como una buena opción 'porque, a menudo, reduce el aislamiento que alguien siente, incluso al hablar con extraños. Hemos tenido gente que viene a veces de todas partes del mundo a nuestros cafés en línea, y dicen: 'Soy la única persona en millas que está pensando en esto, y quiero hablar con mis vecinos y saber qué piensan, qué vamos a hacer', pero no lo hace porque no quieren'.

