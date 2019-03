Maduro denuncia "un eje Madrid-Bogotá-Miami" para "conspirar" contra Venezuela

"Yo denuncié apenas uno de los elementos que hay, ustedes saben que la derecha de Madrid, la ultraderecha de Bogotá y de Miami, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria", ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su reunión con los Consejos del Poder Popular.

Maduro ha indicado que este supuesto eje, apoyado en los medios de comunicación, "saca barbaridades" sobre su Gobierno con "el visto bueno de la derecha de Venezuela". "Tiene la bendición de los dirigentes", ha afirmado.

"Todos los días, en la prensa de Madrid, en primera plana, salen mentiras, manipulaciones, para malponer a Venezuela en una campaña contra el país, contra la Revolución Bolivariana, como se hizo contra (Hugo) Chávez. Ahora la hacen contra mí", ha lamentado.

Maduro ha explicado que, aunque en el país hay libertad, "lo que no hay es impunidad para ofender a Venezuela". "Y que yo como presidente me quede callado cobardemente y no defienda los símbolos de nuestra patria", ha apuntado.

Maduro ha hecho estas declaraciones justo después de que las fuerzas de seguridad hayan detenido al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y hayan intentado "secuestrar" al líder opositor Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde.