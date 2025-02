Una joven estadounidense afirma tener "pruebas de ADN" y ser Madeleine McCann

El caso de Madeleine McCann, la niña inglesa de tres años que desapareció en 2007 mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal, ha vuelto a ser noticia. Una noche, mientras los padres estaban a pocos metros del apartamento donde la menor se encontraba durmiendo junto con otros niños, desapareció y apenas hay información sobre su paradero.

Durante los últimos años varias personas han anunciado públicamente ser Madeleine. El más viral, la joven polaca, Julia Wandelt, que tenía un alto parecido con niña desaparecida. Aunque las edades no coincidían, tenía la mancha en el ojo que caracteriza a la pequeña. Se inició un proceso para determinar si el ADN coincidía pero finalmente no era la niña desaparecida hace 18 años. Sin embargo, otra persona ha vuelto a dar a relucir uno de los casos más mediáticos de la historia, afirmando que ella es la verdadera.

Se llama Eugenea Collins y tiene la misma edad que debería tener Madeleine, 22. Esta semana ha lanzado una campaña en las redes sociales donde afirma que es la niña que desapareció en el año 2007 en Praia da Luz. Asegura tener "pruebas de ADN" que respaldan su afirmación, pero sus declaraciones han sido cuestionadas por los usuarios.

La joven estadounidense de cabello rubio y ojos azules, relata que comenzó a sospechar de su identidad después de ver que Wandelt dijese ser la menor desaparecida en el programa de televisión 'El show del Dr. Phil': "Si no la hubiera visto en el programa del Dr. Phil, nunca lo habría sabido. De alguna manera, su estupidez me ayudó a encontrar a mi familia".

Se ha realizado una prueba de ADN que muestra que tiene un 68% de ascendencia inglesa y del noreste de Europa. Aunque no admite tener conexiones genéticas con la familia McCann. Otro de los problemas que señala son las dificultades para obtener documentos de identidad, sobre todo su certificado de nacimiento.

"No puedo conseguir ningún tipo de identificación. Ni siquiera pude obtener ayuda de la Cruz Roja cuando se quemó mi casa porque no tengo identificación", explicó a 'Daily Mail'. "Tampoco he visto nunca un certificado de nacimiento original. Lo único que vi tenía escrito el nombre de otra persona y lo marcaron y escribieron el mío encima", añade.

Ni las redes ni la policía la creen

La fecha de nacimiento de Collins es el 23 de octubre de 2002 que difiere con la de Madeleine, 12 de mayo del mismo año. Además, los usuarios de redes sociales han señalado diferencias físicas , como la ausencia del característico defecto ocular. "No quiero ser grosero, pero tu ojo no tiene ese defecto que ella tiene" o "A menos que tengas el ojo que tenía Madeleine, deja de hacer tonterías, por favor", son algunos de los comentarios.

No solo los usuarios no se han tomado enserio sus afirmaciones, sino que la policía local de Arkansas tampoco lo ha hecho. Además, insiste que ha intentado contactar con 'Operation Grange', la investigación llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Londres.

Su padre podría ser uno de los sospechosos de la desaparición

Collins sugiere que el hombre que creía ser su padre biológico podría ser en realidad Christian Brueckner, un sospechoso clave en la desaparición de Madeleine. Aunque nunca tuvo una relación cercana con este hombre, afirma que se parece a las fotos de Brueckner. "Vi fotografías del sospechoso y se parece a mi padre biológico o a quien me han dicho que es mi padre biológico toda mi vida", dijo a 'Daily Mail'. "Siempre me dijeron que estaba un poco loco".