Un joven armado secuestra un autobús escolar en Carolina del Sur

Un joven de 23 años ha secuestrado un autobús escolar en Carolina del Sur, Estados Unidos. Jovan Collazo, el secuestrador, iba armado con un rifle M4 y era aprendiz de la escuela militar de Fort Jackson.

El detenido se enfrenta numerosos cargos, incluidos 19 cargos de secuestro, tal y como han informado las autoridades policiales del estado. Por suerte, no hay ningún herido pero se han vivido momentos de tensión.

18 niños a bordo

Todo ocurrió el jueves a las 7:00 horas, cuando un autobús escolar de Carolina del Sur hacía una de sus paradas habituales para recoger a los 18 niños de primaria que iban a la escuela esa misma mañana. Según la policía del condado de Richland, la ciudad donde ocurrió el incidente, el secuestrador se subió a la vez que otros niños al autobús y amenazó con un rifle M4 al conductor si no continuaba su camino. Le obligó a circular durante unas millas apuntándole con el rifle y después le mandó parar en una carretera y le obligó a bajarse junto al resto de los niños.

Después, el secuestrador y aprendiz de la escuela militar continúo conduciendo el autobús unas millas más allá y se bajó del autobús. “Dejó el rifle en el autobús y recorrió los vecindarios tratando de conseguir transporte y alago de ropa" han declarado los agentes. Después, unos vecinos de la zona que le habían visto bajando del autobús, avisaron a la policía y fue arrestado sin incidentes.

La escuela de militares pide perdón

Los oficiales militares de Fort Jackson, han pedido disculpas por el secuestro del autobús escolar. Afortunadamente, nadie ha resultado herido en el incidente, que duró aproximadamente una hora. Según han confirmado los funcionarios de la escuela militar, el rifle del aprendiz no estaba cargado. "En el entrenamiento no se dan municiones hasta que pasan 3 semanas" ha afirmado el general Milford H. Beagle. Joven Collazo, el detenido, llevaba interno menos de tres semanas por lo que su rifle, no podía estar cargado. También han informado que la intención del secuestrador era volver a su casa, en Nueva Jersey.

No obstante, Beagle se disculpó ante los medios de comunicación y asumió la responsabilidad por no hacerse responsable de todos sus aprendices. “Estamos agradecidos, muy agradecidos de que no fuera así. Pero eso me lleva a qué procedimientos cambiar aquí en el futuro para que no tengamos un incidente de esta naturaleza ".