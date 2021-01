Un hospital da por muerto a un paciente con coronavirus por error

Un paciente con coronavirus del Hospital General de Zona del IMSS de Querétaro, México, fue declarado muerto por error. El hombre ingresó al área de coronavirus del hospital el pasado 27 de diciembre. Sin embargo, denunció la familia, desde el primer día en que el hombre entró, no recibieron reportes médicos sobre el estado de salud.

La familia explica que el doctor les comentó que el paciente se encontraba grave, que había muchas posibilidades de que falleciera. "Pasaron 10 minutos y nos dijo que, en efecto, había fallecido", asegura su hija.

La familia, tras recibir el parte de un médico, tramitó el certificado de defunción y se pusieron en contacto con el servicio funerario.

Según revela 'Televisa', los familiares cuando llegaron al hospital para reconocer el cuerpo de su padre, notaron al personal nervioso. "Se me hizo muy sospechoso, estaban hablando entre ellos. De pronto se nos acercó una profesional del servicio social y nos dijo que había una noticia buena. Me dijo que era otra autoridad la que me tenía que decir, pero le pregunté si mi padre estaba vivo, a lo que me dijo que sí", explica la hija.

El personal del IMSS se disculpó con la familia y reconoció el error. Argumentó que la confusión se debió a que el hombre tenía el mismo nombre que otro paciente.

Pese a ello, la familia del afectado exigió al hospital la reparación del daño, ya que aseguran que han gastado hasta 50.000 pesos en trámites funerarios y gastos médicos.