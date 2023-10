Fernando Cocho explica la amenaza de abrir las puertas del infierno y arrojar a Hamás al mar: "Ninguna de las partes puede ceder"

Se cumplen 13 días del ataque sorpresa que Hamás perpetró contra Israel y que desencadenó la declaración de "guerra" por parte de este territorio. Lejos de vislumbrarse la paz este conflicto Israel- Hamás que suma muchos años a su espalda amenaza con enquistarse "mínimo un par de meses".

Noticias de la Mañana de Antena 3 ha entrevistado a Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad para comentar con él los últimos acontecimientos que pasan por el bombardeo a un hospital en el centro de Gaza cuya autoría está sirviendo de arma arrojadiza a unos y otros y además del caos y la sangre derramada está provocando una oleada de furia e indignación al atribuirse en un primer momento a Israel, acusación que las Fuerzas de Defensa del país no han tardado en desmentir.

Cocho confía en que con el tiempo sabremos quién fue el autor de dicha matanza: "Sí, algún día conoceremos la verdad de lo ocurrido en el hospital si investigamos con suficiente fuerza y confianza. El tema es cuánto tiempo y en qué condiciones y cuando lo conozcamos si importará o no quién lo hizo porque como decía el señor Borrell estamos ante el abismo, pero el problema como decía Nietzche es que 'cuando miras mucho tiempo al abismo es el abismo el que te mira a ti y por tanto caes en ello'", advierte.

Con la información que ha trascendido y después de que las FDI hayan publicado un audio entre miembros de Hamás en el que reconocen que el cohete fue un lanzamiento fallido de la Yihad islámica, Fernando Cocho indica que "parece ser que las pruebas van apuntando sistemáticamente a la Yihad islámica y a un error de lanzamiento de esos misiles. Habría que investigar un poco más porque claro existen las labores de inteligencia que pueden crear confusión a la hora de dar esa información, pero parece ser que fue la Yihad islámica. Máxime cuando la explosión no se genera en la base del edificio, eso incide más en un misil que asciende que no en uno que desciende de un dron o avión israelí", explica para terminar añadiendo: "Hay que analizar qué restos quedan y atribuir a una u otra parte".

Cocho hace un llamamiento a tener en cuenta que "seguimos pensando en una narrativa occidental sin darnos cuenta de que en aquella parte del mundo se piensa de forma diferente" de ahí que considere oportuno contextualizar que "independientemente de quien tenga la razón, porque ninguno de las dos partes tiene la razón 100%, nos encontramos que para unos, en este caso la Yihad islámica y Hamás, la eliminación del estado de Israel es una prioridad, no solo política o militar, sino también en el caso de Hamás ideológica e identitaria y por otro lado Israel se siente sorprendido por este ataque donde todo el mundo ya apuntaba desde hace mucho tiempo que algo estaba sucediendo".

Hace alusión Fernando Cocho al aviso que la inteligencia egipcia realizó a Netanyahu advirtiéndole 15 días antes de que el ataque de Hamás podría ocurrir y al reconocimiento del director del Servicio de Inteligencia Interior, la Shin Bet, "que conoce perfectamente a Hamás" y que declaro públicamente "que quizás no hizo la suficiente incidencia para que los políticos le escucharan".

Fernando Cocho se muestra pesimista con el devenir de los acontecimientos en los próximos meses y reflexiona en que "ninguna de las dos partes puede ceder. Hamás no puede eliminar los recursos que tiene en sus manos para evitar el avance del Tzáhal, el Ejército Regular Israelí, e Israel no puede sino que invadir Gaza y buscar a sus rehenes cautivos y por tanto como dice Netanyahu abrir las puertas del infierno y arrojar a Hamás al mar, pero esto no va a ser rápido, esto durará mínimo un par de meses una vez que entre el Ejército Israel porque toda Gaza está rodeada de túneles, que Hamás conocer perfectamente, y que como proceso identitario están dispuestos a morir esperando que en esta muerte se levante el pueblo árabe, el pueblo palestino en cualquier parte del mundo y ataque al pueblo de Israel".

Además, Cocho deja sobre la mesa una advertencia, "todo el mundo llama a la calma porque de ser cierto que haya una escalada militar y que se levante una parte del mundo árabe significaría que estamos volviendo ya no a la Guerra del Yom Kipur sino a situaciones altamente peligrosas para la estabilidad mundial".