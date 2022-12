'Elliot' congela Búfalo: las increíbles imágenes de una ciudad 'sepultada' y acosada por la nieve

Nos llegan nuevas imágenes aéreas de la ciudad de Búfalo completamente blanca, en el estado de Nueva York. Es la zona cero del temporal 'Elliot' y sigue cubierta por una espesa capa de nieve. Hay cuatro mil hogares que todavía no tienen suministro eléctrico. Los servicios de rescate acuden a las llamadas de las personas que aún están atrapadas y recorren las calles en busca de supervivientes.

Kevin Hoak hace fotos de su restaurante convertido en un castillo de estalactitas al borde del lago Erie, en la frontera con Canadá. Kevin admite estar pasándolo mal por culpa de un temporal que ha congelado su restaurante. "Hasta que no se derrita no sabremos los daños, y eso es lo que me pone nervioso", afirma.

Los destrozos de 'Elliot'

Como él, millones de personas esperan impacientes al fin de una borrasca que está dejando historias terroríficas como la de Anndel Taylor, una vecina de Búfalo que, minutos después de grabar un vídeo, perdió la vida como consecuencia del temporal.

La mayoría de muertes en el país se han producido en esta ciudad, la segunda más grande del estado de Nueva York.

La nieve todavía sigue cayendo y ha dificultado el acceso de los servicios de rescate. Mientras tanto, el alcalde del condado de Erie, Mark Poloncarz, ha pedido a sus ciudadanos que se queden en casa para evitar daños y otro tipo de problemas. "Hay personas que intentan conducir por carreteras que están cortadas y sin acceso. Por favor, os lo ruego de corazón, quedaos en casa.", ha solicitado.

Por su parte, la Policía de Nueva York comienza a despejar calles y carreteras con el Rook, un vehículo capaz de levantar desde coches hasta camiones. Por otro lado, un grupo de personas se ha organizado, con sus motos de nieve, para rescatar a varios vecinos como Eddie. "Si no hubieran llegado, yo estaría muerto", asegura.

Poco a poco, las calles se van despejando, y será ahí cuando comenzaremos a saber el alcance de los destrozos del temporal y el número de víctimas que ha provocado. Eso sí, 'Elliot' ya comienza a remitir, pero ha dejado una huella que será difícil de borrar.